München (ots) -Gebäude, Infrastruktur, Produkte - vieles, was unseren Alltag prägt, ist das Ergebnis intensiver kreativer Arbeit. In einer zunehmend komplexen Welt, die von technologischem Wandel, Ressourcenknappheit und steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen geprägt ist, braucht es neue Wege, um Ideen in die Realität zu übersetzen. Im Rahmen der Initiative Innovation Germany unterstützt Autodesk Designer:innen, Ingenieur:innen, Architekt:innen, Bauprofis und Kreative und Unternehmen mithilfe digitaler Werkzeuge dabei, genau diesen Wandel von der Planung über die Simulation bis hin zur Umsetzung aktiv mitzugestalten.Zusammenarbeit als Schlüssel zur InnovationUnsere Welt befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Neue Ansprüche verändern Bau- und Produktionsprozesse, Ressourcen werden knapper und der Fachkräftemangel erhöht den Druck auf Effizienz und Qualität. Innovation entsteht dabei nicht im Alleingang, sondern im Zusammenspiel unterschiedlicher Disziplinen. Im Zentrum dieses Wandels stehen Menschen, die neue Lösungen entwickeln. Autodesk stellt ihnen die Plattform zur Verfügung, um Projekte effizient zu realisieren und damit die Grundlage für eine nachhaltigere und widerstandsfähigere Zukunft schaffen zu können.Die Plattform, die alles verbindetDie Design & Make Plattform von Autodesk ist ein cloud-basiertes, integriertes Software-Ökosystem, das Daten, Tools und Arbeitsabläufe vom Design bis zur Fertigung und darüber hinaus verbindet. Alle Projektdaten werden zentral in der Cloud gebündelt, wodurch Datensilos aufgelöst und Teams über Branchen, Standorte und Projektphasen hinweg nahtlos vernetzt werden. KI-gestützte Funktionen automatisieren wiederkehrende Aufgaben, liefern intelligente Vorschläge und beschleunigen Iterationen. Ergänzt durch leistungsstarke Daten- und Versionskontrollen entsteht ein Ökosystem, das technische Hürden reduziert und Kreativen mehr Raum für echte Gestaltung gibt.Erfolgsgeschichten aus DeutschlandWie wirkungsvoll diese Plattform in der Praxis ist, zeigt sich bei Unternehmen und Institutionen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Für den Bau des neuen BMW Group Montagewerks für Hochvoltbatterien in den Gemeinden Irlbach und Straßkirchen setzt die BMW Group Autodesk Forma und die Construction Cloud ein, um das Immobilienprojekt effizient zu planen und umzusetzen. "Digitale Plattformen sind entscheidend, um komplexe Projekte nachhaltig und zukunftssicher zu realisieren und alle Projektbeteiligten optimal zu vernetzen. Sie sind ein wesentlicher Baustein in allen Phasen - Planung, Realisierung und Betrieb", sagt Dr. Nicole Haft-Zboril, SVP Real Estate Management bei der BMW Group. Planungsunternehmen wie die OBERMEYER Gruppe und die Kohlbecker Gesamtplan GmbH nutzen BIM-gestützte Prozesse, um interdisziplinäre Teams über Projektphasen hinweg zu vernetzen und neue Standards im Bauwesen zu etablieren. In der Industrie optimiert die GEBHARDT Intralogistics Group Produktions- und Logistikprozesse digital, während an der Ruhr-Universität Bochum Studierende mit modernen Engineering-Methoden auf die Anforderungen einer zunehmend digitalen Arbeitswelt vorbereitet werden.Blick in die ZukunftAutodesk richtet sich kontinuierlich neu aus - mit einem klaren Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit und Wachstum. Als Partner in Zeiten des Wandels bietet Autodesk nicht nur Lösungen für Unternehmen, sondern engagiert sich auch stark im Bildungsbereich: Studierende, Lehrende und Nachwuchskräfte erhalten Zugang zu Software, Schulungen und praxisnahen Programmen. So entsteht ein Ökosystem, das Kreativität fördert, technische Hürden reduziert und Innovation nachhaltig vorantreibt.Autodesk ist ein weltweit führender Anbieter von Software für Architektur, Bauwesen, Ingenieurwesen, Design, Fertigung, 3D-Design und Produktion. Der Anwendungsbereich der Design & Make-Technologie erstreckt sich über viele Branchen und befähigt Innovatoren überall auf der Welt dazu, große und kleine Herausforderungen zu meistern. www.autodesk.com/de (https://www.autodesk.com/)Pressekontakt:LHLK Agentur für Kommunikation GmbHE-Mail: autodesk@lhlk.deOriginal-Content von: Autodesk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21798/6233973