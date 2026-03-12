Vancouver, BC - 12. März 2026 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. ("Vanguard" oder das "Unternehmen") (CSE: UUU | OTCID: UUUFF | FWB: SL51) freut sich bekannt zu geben, dass nach dem zuvor angekündigten vorzeitigen Verfall von Warrants durch das Unternehmen die Inhaber insgesamt 9.768.000 Stammaktienkaufwarrants (jeweils ein "Warrant") zu einem Ausübungspreis von 0,10 $ pro Stammaktie (jeweils eine "Aktie") und 7.107.116 Warrants zu einem Ausübungspreis von 0,22 $ pro Aktie ausgeübt haben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 2.540.366 $ entspricht und zur Ausgabe von 16.875.116 Aktien des Unternehmens geführt hat.

In Ergänzung zu den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 3. Februar 2026 und 24. Februar 2026 hat das Unternehmen sein Recht ausgeübt, das Verfallsdatum bestimmter ausstehender Warrants, die im Zusammenhang mit zuvor abgeschlossenen Finanzierungen begeben wurden, gemäß den Bedingungen der entsprechenden Warrant-Zertifikate vorzuziehen.

Die betroffenen Warrants wurden im Zusammenhang mit den folgenden Finanzierungen begeben:

- der am 6. Februar 2025 abgeschlossenen nicht vermittelten Privatplatzierung;

- dem am 1. August 2025 abgeschlossenen LIFE-Angebot; und

- der am 27. August 2025 abgeschlossenen Flow-Through-Finanzierung.

Gemäß den Bestimmungen zur vorzeitigen Fälligkeit der Warrants hat das Unternehmen den Inhabern mitgeteilt, dass das Verfallsdatum der Warrants auf den 5. März 2026 um 17:00 Uhr PDT (Ortszeit Vancouver) vorgezogen wurde.

David Greenway, CEO von Vanguard Mining, sagt dazu: "Wir freuen uns sehr über die starke Beteiligung unserer Aktionäre nach der Mitteilung zur vorzeitigen Fälligkeit der Warrants, wodurch das Unternehmen mehr als 2,5 Millionen $ an zusätzlichem Kapital einnehmen konnte. Angesichts der anhaltend hohen Uranpreise infolge der weltweit steigenden Nachfrage nach Kernenergie und der anhaltenden Stärke der Kupfer- und Goldmärkte ist das Timing dieser Kapitalspritze aus unserer Sicht besonders günstig. Der Erlös stärkt die Bilanz von Vanguard weiter, sodass das Unternehmen nun die Exploration in unserem Portfolio strategischer Mineralprojekte vorantreiben kann. Wir schätzen die anhaltende Unterstützung unserer Aktionäre und sind überzeugt, dass diese Beteiligung dem wachsenden Vertrauen in die langfristige Strategie von Vanguard und das Wertpotenzial unserer globalen Vermögensbasis Rechnung trägt."

Nach Ablauf der vorzeitigen Ausübungsfrist verfielen 650.000 nicht ausgeübte Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,10 $ pro Aktie und 817.466 nicht ausgeübte Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,22 $ pro Aktie.

Derzeit befinden sich noch 351.238 Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,22 $ pro Aktie im Umlauf; sie verfallen im Februar 2027.

Ausgabe von Restricted Stock Units

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es leitenden Angestellten, Direktoren und Beratern des Unternehmens 4.300.000 Restricted Stock Units ("RSUs") gewährt hat. Die RSUs sind gemäß den Bedingungen des Restricted Share Unit Plans ("RSU-Plan") des Unternehmens für einen Zeitraum von einem Jahr gültig.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Explorationsprojekte in Argentinien, Kanada und Paraguay mit dem Fokus auf die Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn, X.com, Facebook und Instagram zu folgen und sich unter Vanguardminingcorp.com für Updates anzumelden.

Im Namen des Board of Directors

"David Greenway"

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Website: vanguardminingcorp.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Vanguard widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Vanguard daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich der Ergebnisse von Vanguards Exploration oder der Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Vanguard erwirbt.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Vanguard übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

