Wieder stark gestiegene Ölpreise werfen den zuletzt stabilisierten Dax am Donnerstag deutlich zurück. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex 30 Minuten vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent tiefer auf 23.460 Punkte. Zeitweise lag die Indikation sogar noch tiefer bei 23.252 Punkten. Das bisherige Tief seit Beginn des Iran-Kriegs lag am Montag bei 22.927 Punkten auf dem Niveau vom Mai vergangenen Jahres.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video. (Mit Material von dpa-AFX)Den vollständigen Artikel lesen ...
