Nach Boomjahren, einem pandemiebedingten Einbruch und einem kurzen Aufholeffekt befindet sich der mittelständische Private-Equity-Markt aktuell in einer Phase der Ungewissheit. Viele Häuser halten die Luft an und beobachten, wie sich 2026 entwickeln wird. Genau in diesem Umfeld gewinnt der persönliche Austausch unter Gleichgesinnten an Bedeutung. Genau dafür gibt es die Deutsche Investorenkonferenz. Am 22. April 2026 versammelt sich zum 23. Mal die Mid-Cap Private Equity Community in Frankfurt, um über Strategien, Trends und Chancen zu diskutieren - fernab großer Massenmessen, dafür mit echtem Tiefgang. Was das Event in diesem Jahr besonders macht und welche Themen die Branche gerade wirklich beschäftigen, darüber spricht FINANCE-Redakteurin und Chefin vom Dienst FINANCE Online Olivia Harder im aktuellen FINANCE-TV-Talk. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Marktlage 2026: Wie sich der Mid-Cap Private-Equity-Markt in den vergangenen Jahren verändert hat. • Programm-Highlights: Welche Themen und Diskussionsrunden in diesem Jahr auf der Agenda stehen - darunter eine Keynote von Carlyle zur Rolle von Private Equity bei der Transformation des Mittelstands. • Defense und Private Equity: Warum ein einstiges Tabuthema zunehmend als Wachstums-Case für Investoren gilt. • Warum die Deutsche Investorenkonferenz bewusst auf Intimität statt auf Masse setzt. • Was Teilnehmer von der Deutschen Investorenkonferenz mitnehmen sollten.