Der Ölmarkt ist alarmiert. Nach einem gezielten Angriff auf zwei Öltanker in irakischen Gewässern hat das Land den Betrieb seiner Ölterminals bis auf Weiteres ausgesetzt. Besonders ungünstig ist das Timing, da US-Präsident Trump erst kürzlich meinte, dass Öltanker die Straße von Hormuz nutzen sollten. Die Nachricht sorgt für Unruhe an den Rohstoffbörsen, denn die Region ist und bleibt ein zentraler Knotenpunkt der globalen Energieversorgung.Betroffen sind die unter der Flagge der Marshallinseln
