© Foto: Dall-EAlphabet übernimmt den Cybersecurity-Spezialisten Wiz und treibt damit den Ausbau seiner Cloud-Sicherheit entscheidend voran.Der US-Technologiekonzern Alphabet hat die Übernahme des Cybersecurity-Unternehmens Wiz im Wert von 32 Milliarden US-Dollar offiziell abgeschlossen. Es handelt sich um die größte Akquisition, die Google jemals getätigt hat. Strategischer Ausbau der Cloud-Sicherheitskompetenz Wiz wird künftig vollständig in die Cloud-Sparte von Google integriert. Gleichzeitig sollen die Produkte und Dienstleistungen von Wiz auch nach Abschluss der Übernahme weiterhin mit den wichtigsten Cloud-Plattformen kompatibel bleiben. Dazu zählen Amazon Web Services, Microsoft Azure sowie Oracle …Den vollständigen Artikel lesen
