Der Edelmetallmarkt zeigte sich am Mittwoch überwiegend schwächer. Nachdem Silber zu Wochenbeginn noch kräftig zulegen konnte, kam es zur Wochenmitte zu einer deutlicheren Gegenbewegung. Auch der Goldpreis gab leicht nach, blieb jedoch weiterhin in der Nähe seiner jüngsten Höchststände. Die Marktteilnehmer beobachten weiterhin aufmerksam die geopolitische Lage sowie die Entwicklung an den internationalen Finanzmärkten. Auch Bewegungen beim US-Dollar und bei den Anleiherenditen spielen derzeit eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin