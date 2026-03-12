Die neueste Innovation von The LYCRA Company minimiert sichtbare Schweißflecken und sorgt gleichzeitig für Feuchtigkeitsmanagement bei Sportbekleidung, Konfektionskleidung und Arbeitskleidung

The LYCRA Company wird die COOLMAX CloakFX-Faser vom 18. bis 19. März auf den Performance Days München, Europas führender Messe für Funktionsstoffe, offiziell weltweit vorstellen. Diese Innovation soll dazu beitragen, dass Kleidungsstücke trockener aussehen, indem sie sichtbare Schweißflecken minimiert und gleichzeitig Feuchtigkeitsmanagement und kühlenden Komfort bietet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260317578816/de/

COOLMAX CloakFX fiber, the latest innovation from The LYCRA Company, helps garments appear drier by minimizing visible sweat marks and delivering moisture-wicking, cooling performance. Photo credit: The LYCRA Company

Die COOLMAX CloakFX-Faser ist für Marken, Spinnereien und Bekleidungshersteller gedacht, die leistungsorientierte Sportbekleidung, Arbeitskleidung und Alltagskleidung herstellen. Die Technologie streut das Licht auf Faser-Ebene mithilfe einer optischen "Maskierung", die das visuelle Erscheinungsbild von Feuchtigkeit reduziert und dazu beiträgt, Schweißflecken weniger sichtbar zu machen. Da die Technologie in die strapazierfähige Faser integriert ist, bleiben ihre Vorteile auch nach häufigem Tragen und Waschen erhalten.

"Sichtbarer Schweiß auf Kleidung ist für Verbraucher aller Altersgruppen ein großes Ärgernis, das sie oft dazu zwingt, Kompromisse zwischen Leistung, Komfort und Aussehen einzugehen", so Tara Maurer-Mackay, Produktkategorie-Direktorin für Marken-Spezialprodukte bei The LYCRA Company. "Verbraucher wünschen sich einen Stoff, der alles kann, und die COOLMAX CloakFX-Faser sorgt dafür, dass Kleidungsstücke trockener aussehen und gleichzeitig kühl und trocken bleiben."

Zusätzlich zu ihrer Schweißmaskierungsleistung bietet die COOLMAX CloakFX-Faser aufgrund ihrer einzigartigen Struktur und Zusammensetzung einen höheren UPF-Schutz als herkömmliche Polyesterfasern. 93 des Polyesters in dieser GRS-zertifizierten Faser sind recycelt, was zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen beiträgt, ohne dass Änderungen an den Herstellungsprozessen erforderlich sind.

Nach einer umfassenden Validierung durch die Innovations- und Testprozesse des Unternehmens wird die Entwicklung der COOLMAX CloakFX-Faser für Strick-, Web- und nahtlose Anwendungen fortgesetzt. Die Innovationspipeline wird auch auf weitere Trageanlässe und ausgewählte Nicht-Bekleidungsmärkte ausgeweitet, was ihr breiteres Potenzial unterstreicht.

Die LYCRA Company wird auf der Textilmesse auch Elastan-Stoffe und Kleidungsstücke aus erneuerbarer LYCRA EcoMade-Faser präsentieren. Diese zu 70 Prozent aus pflanzlichen Ressourcen hergestellte, biobasierte Lösung reduziert den CO2-Fußabdruck von Bekleidung und bietet gleichzeitig die gleiche bewährte Leistung wie die herkömmliche LYCRA-Faser.

Beispiele für kommerzielle Stoffe, die von führenden Webereien mit COOLMAX CloakFX-Faser entwickelt wurden, finden Sie am Stand C09-C10 der LYCRA Company auf den Performance Days München.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie und ist Eigentümerin der führenden Verbrauchermarken: LYCRA LYCRA HyFit LYCRA T400 COOLMAX THERMOLITE ELASPAN SUPPLEX und TACTEL. The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, ist weltweit für seine nachhaltigen Produkte, sein technisches Know-how und seine Marketingunterstützung bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem es einzigartige Innovationen entwickelt, die auf die Bedürfnisse der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter thelycracompany.com.

