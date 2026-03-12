DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NESTLE HLDGS 20/27 REGS USU74078CG62 12.03.2026 HZE/EOT
NESTLE HLDGS 21/27 REGS USU74078CK74 12.03.2026 HZE/EOT
