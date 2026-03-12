NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 30,30 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Om Bakhda erwartet im ersten Halbjahr anhaltende Auftragsstärke im Bereich Optoelectronics, wie er am Mittwochnachmittag schrieb. Wichtig für den Chipausrüster sei insbesondere Klarheit bezüglich der 800V-Gleichstrom-Architektur der nächsten Generation von Nvidia. Die Aixtron-Bewertung lässt aus Bakhdas Sicht im historischen Vergleich noch Luft nach oben./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A0WMPJ6