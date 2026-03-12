Dresden (ots) -Die Elbe Flugzeugwerke (EFW), ein Joint Venture von ST Engineering und Airbus, bauen ihre Präsenz im schnell wachsenden chinesischen Luftfahrtmarkt weiter aus und haben dazu einen Vertrag mit dem in Hongkong ansässigen Spezial-Flugzeugleasinggeber Asia Pacific Aviation Leasing Group (APAL) über die Umrüstung eines Airbus A330-300 vom Passagier- zum Frachtflugzeug (P2F) unterzeichnet. Das Flugzeug wird ab dem zweiten Quartal 2026 an einem der Umrüststandorte innerhalb des EFW-Netzwerks umgebaut. Die technische Planung und Zertifizierung erfolgen am Hauptsitz in Dresden."Wir freuen uns sehr, bei diesem wichtigen A330-300-Umrüstungsprojekt mit EFW zusammenzuarbeiten", sagte Hong Wei Zhao, CEO von APAL. "Die bewährte Expertise von EFW bei der Frachtflugzeug-Umrüstung ist der Schlüssel zur Modernisierung unserer Flotte und zur Erfüllung der dynamischen Anforderungen des chinesischen Frachtmarktes - ein Markt, den wir priorisieren und dem wir zusätzliche Ressourcen widmen wollen. Unser erstes Frachtflugzeug-Umrüstungsprogramm mit EFW unterstreicht unser Engagement, unseren geschätzten Kunden innovative und effiziente Frachtlösungen zu bieten.""Der Airbus A330P2F steht für die Zukunft im mittleren Frachtflugzeugsegment", sagte Jordi Boto, CEO von EFW. "Wir freuen uns darauf, APAL bei dem Aufbau ihrer Frachtflotte mit einer leistungsstarken Lösung zu unterstützen."Pressekontakt:Elbe Flugzeugwerke GmbHAnne SchneiderLeiterin UnternehmenskommunikationM. +49 171 5572 188anne.schneider@efw.aeroOriginal-Content von: Elbe Flugzeugwerke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181870/6234006