SLB (NYSE: SLB) beobachtet die Entwicklung der Lage im Nahen Osten weiterhin aufmerksam und passt seine Geschäftstätigkeit an die aktuelle Situation an.

Die Sicherheit der Mitarbeiter von SLB hat für das Unternehmen höchste Priorität. Daher hat SLB lokale und regionale Krisenreaktionsteams aktiviert, die sich täglich treffen. Reisen in die Region und Transitreisen durch die Region wurden ausgesetzt und das Unternehmen hat begonnen, seine Aktivitäten in einigen Ländern zurückzufahren, um den Maßnahmen seiner Kunden zum Schutz ihrer Mitarbeiter und Einrichtungen Rechnung zu tragen. Diese Maßnahmen werden so lange wie nötig aufrechterhalten, bis sich eine Stabilisierung der Lage in der Region einstellt. SLB arbeitet eng mit den lokalen Behörden und Kunden zusammen, um die Situation zu beobachten. Sobald es die Umstände erlauben, werden die Aktivitäten schrittweise wieder vollständig aufgenommen.

Der Umsatz von SLB im ersten Quartal wird hinter den Erwartungen zurückbleiben. Das Unternehmen rechnet mit zusätzlichen Kosten in Höhe von etwa 6 bis 9 Cent des Gewinns pro verwässerter Aktie für das erste Quartal. Angesichts der dynamischen Entwicklung des Umfelds können sich diese Faktoren jederzeit ändern, weshalb wir die Entwicklungen und ihre Auswirkungen weiterhin genau beobachten werden.

Trotz dieser kurzfristigen Schwierigkeiten ist SLB nach wie vor zuversichtlich, was die grundsätzliche Resilienz seines globalen Geschäfts, einschließlich des Nahen Ostens, betrifft. Das Unternehmen konnte in seiner 100-jährigen Geschichte zahlreiche geopolitische Krisen meistern und kann auf umfassende Erfahrungen im Umgang mit derartigen Herausforderungen zurückgreifen. Gleichzeitig wird der Fokus weiterhin auf der Betreuung des globalen Kundenstamms liegen.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Formular 8-K und die als Anlage 99 zur Verfügung gestellte Pressemitteilung sowie andere von uns abgegebene Erklärungen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Dazu zählen alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen. Derartige Aussagen enthalten häufig Wörter wie "erwarten","möglicherweise", "können", "glauben", "vorhersagen", "planen", "potenziell", "prognostiziert", "Prognosen", "Vorläufer", "Vorhersage", "Ausblick", "Erwartungen", "Schätzung", "beabsichtigen", "voraussehen", "Ambition", "gewünschtes Ergebnis", "Ziel", "eingeplant", "denken", "sollten", "könnten", "würden", "werden", "sehen", "wahrscheinlich" und andere ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf in unterschiedlichem Maße ungewisse Sachverhalte, wie beispielsweise Aussagen zu unseren Finanz- und Performancezielen und anderen Prognosen oder Erwartungen, die sich auf unsere Geschäftsaussichten beziehen oder davon abhängen, sowie zu den künftigen globalen wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen, der künftigen Liquidität, einschließlich des freien Cashflows, und den künftigen Betriebsergebnissen. Diese Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, darunter unter anderem sich ändernde globale wirtschaftliche und geopolitische Bedingungen, Änderungen der Explorations- und Produktionsausgaben unserer Kunden sowie Änderungen des Umfangs der Exploration und Erschließung von Öl- und Erdgasvorkommen; die Betriebsergebnisse und die Finanzlage unserer Kunden und Lieferanten; die Unfähigkeit, unsere Finanz- und Performanceziele sowie andere Prognosen und Erwartungen zu erreichen; die Unfähigkeit, unsere Netto-Null-Kohlenstoffemissionsziele oder Zwischenziele zur Emissionsreduzierung zu erreichen; allgemeine wirtschaftliche, geopolitische und betriebswirtschaftliche Bedingungen in wichtigen Regionen der Welt; Fremdwährungsrisiken; Inflation; Änderungen der Geldpolitik durch Regierungen; Zölle; Preisdruck; Wettereinflüsse und saisonale Faktoren; ungünstige Effekte von Gesundheitspandemien; Verfügbarkeit und Kosten von Rohstoffen; betriebliche Veränderungen, Verzögerungen oder Stornierungen; Herausforderungen in unserer Lieferkette; Produktionsrückgänge; das Ausmaß künftiger Belastungen; die Unfähigkeit, Effizienzsteigerungen und andere erwartete Vorteile aus unseren Geschäftsstrategien und -initiativen, wie z. B. Digital oder Neue Energien, sowie unseren Kostensenkungsstrategien zu realisieren; Änderungen von gesetzlichen Vorschriften und regulatorischen Anforderungen, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit der Offshore-Öl- und Gasförderung, radioaktiven Quellen, explosiven Stoffen, Chemikalien und klimabezogenen Initiativen; die Unfähigkeit von Technologien, neuen Herausforderungen in der Exploration gerecht zu werden; die Konkurrenzfähigkeit alternativer Energiequellen oder Produktersatzstoffe; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die in diesem Formular 8-K und der hier beigefügten Präsentation sowie in unseren jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K, die bei der SEC eingereicht oder dieser zur Verfügung gestellt wurden, ausführlich beschrieben sind.

Falls eines oder mehrere dieser oder anderer Risiken oder Ungewissheiten eintreten (oder sich die Folgen einer derartigen Entwicklung ändern) oder sich unsere zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen sollten, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Die Aussagen in diesem Formular 8-K und der hierzu bereitgestellten Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. SLB hat weder die Absicht, noch ist das Unternehmen verpflichtet, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

