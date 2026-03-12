DAX Prognose für Donnerstag, 12.03.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.860 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte bereits vorbörslich das Tageshoch. Es ging von hier aus dynamisch abwärts. Den Bullen gelang es am späten Vormittag den Index zu stabilisieren und wieder aufwärtszuschieben. Der DAX konnte sich übergeordnet über der 23.600 Punkte-Marke festsetzen, kann aber auf der Oberseite noch einmal an die 23.800 Punkte heran, wurde im Bereich dieser Marke aber abgewiesen. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es zunächst seitwärts weiter, der DAX ging bei 23.635 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell mit weiterem Abwärtsdruck Der DAX startete deutlich schwächer in den Handel und notiert klar unter wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien. Solange der Index unter der SMA20 bleibt, bleibt die kurzfristige DAX Prognose technisch angeschlagen.

Entscheidende Marken liegen bei 23.399 und 23.613 Punkten Oberhalb von 23.399 Punkten könnten kurzfristige Erholungen starten. Erst ein nachhaltiger Anstieg über den Bereich um 23.613 Punkte würde das Chartbild spürbar stabilisieren.

Bärisches Szenario überwiegt laut Setup Die aktuelle DAX Prognose sieht eine Wahrscheinlichkeit von etwa 60 - für ein bärisches Szenario. Mögliche Ziele auf der Unterseite liegen zunächst bei 23.232 und 23.170 Punkten. DAX Aktuell: Rücksetzer prägt den Handel Der DAX aktuell startete gestern bei 23.860 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits früh wurde das Tageshoch markiert, anschließend setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein. Erst am späten Vormittag gelang es den Bullen, den Index zu stabilisieren und eine Gegenbewegung einzuleiten. Im weiteren Verlauf konnte sich der DAX oberhalb der Marke von 23.600 Punkten festsetzen. Auf der Oberseite blieb der Bereich um 23.800 Punkte jedoch eine klare Hürde. Der Index wurde dort erneut abgewiesen und beendete den Xetra-Handel mit einem Verlust. Nachbörslich bewegte sich der Markt überwiegend seitwärts. Der Tagesschluss lag bei 23.635 Punkten. Im frühen Handel des heutigen Tages zeigte sich erneut deutliche Schwäche. Einzelwerte im DAX Von den 40 DAX-Werten schlossen gestern: Gewinner: Brenntag +3,62 %

Bayer +1,89 %

Daimler Truck Holding +1,85 % Verlierer: Rheinmetall -6,37 %

Vonovia -4,65 %

Henkel -2,91 %... Vollständigen Artikel weiterlesen

