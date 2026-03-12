Hamburg (ots) -- Redaktion stellt 55 ausgewählte Hotels und Gourmetadressen in Südtirol vor.- Höhenluft trifft Mittelmeer: Alpencharme verbindet sich mit mediterraner Küche und Wellness.- Hotels bieten ideale Ausgangspunkte für sportliche Aktivitäten in der beeindruckenden Bergwelt der Dolomiten.Südtirol: Das sind Feigenbäume, Fächerpalmen und Weinreben, pittoreske Marktplätze, Burgen und Klöster aus dem Mittelalter - und am Horizont die schneebedeckten Gipfel der Dolomiten. Die autonome Provinz im Norden Italiens ist in vielerlei Hinsicht ein Glücksfall für Urlauber. Der Feinschmecker widmet dem alpinen Paradies in seiner neuen Ausgabe (#4, ab morgen im Handel) jetzt ein umfangreiches Special. Auf 68 Seiten hat die Redaktion die schönsten Ruhe-Refugien der Region, echte Gourmet-Highlights und die besten Tipps für einen Aktiv-Urlaub zusammengetragen."Um Meran, Bozen, Bruneck und die Seiser Alm sind viele erstklassige Hotels entstanden, die um die Gunst der Gäste wetteifern - mit ebenso komfortablen wie charmanten Zimmern und Suiten im Alpenstil, mit ganzjährig beheizten Pools oder Naturbadeteichen, mit Yogakursen in top ausgestatteten Fitnessräumen, geführten Wander- oder Biketouren - oft zusammen mit den herzlichen Gastgebern - und einer beeindruckenden kreativen Küche, die Alpentradition und mediterrane Klassik zu verbinden weiß", so Kersten Wetenkamp, Ressortleiter Wein, Küche & Lebensart des Feinschmeckers.Das Special stellt ausführlich 55 handverlesene Adressen der Südtiroler Hotellerie und Gastronomie vor, den Schwerpunkt bilden Hideaways und Designhotels. Darunter ist das besonders charaktervolle Landhotel Oberwirt in Marling bei Meran, in dem die Inhaberfamilie Waldner, in deren Besitz das Hotel schon seit 1749 ist, ihre Gäste mit feiner Regionalküche und exzellentem eigenen Wein verwöhnt. Wer den Urlaub lieber etwas sportlicher gestalten möchte, findet in allen Teilen Südtirols eine Vielzahl überzeugender Herbergen, die sich perfekt als Ausgangsorte für Ausflüge und sportliche Aktivitäten eignen. Ein Highlight: die Quellenhof Seelodge. Fast keine Sportart, die man die Gäste hier nicht betreiben können. Ob Golf, Tennis, Beachvolleyball, Fußball, Reiten, ein Sportpool mit Zeitmessung, modernste Fitnessräume und Südtirols größter Outdoor-Pool - es ist ein Paradies für Aktivurlauber, die gleichermaßen Wert auf ein luxuriöses Ambiente und ein kulinarisches Angebot der Extraklasse legen. Leserinnen und Leser von Deutschlands kulinarischem Lead-Magazin finden in der aktuellen Ausgabe zudem auch sorgsam ausgewählte Tipps zu den Gourmet-Adressen der Region, wie beispielsweise das Castel Fragsburg, das Hotel Castel oder den Torgglerhof.Das Cover des Specials senden wir Ihnen gern zu.Über den Jahreszeiten VerlagWie kein anderes Medienhaus versteht es der Jahreszeiten Verlag, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.Pressekontakt:Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Gaußstraße 126,22761 Hamburg, Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7128/6234034