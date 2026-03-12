Anzeige
Donnerstag, 12.03.2026
Defence-Aktie übernimmt Cashflow-starken Fertiger - und baut eigene Produktionsmacht auf
Dow Jones News
12.03.2026 09:39 Uhr
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD (D): Net Asset Value(s)

DJ Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD (D): Net Asset Value(s) 

Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD (D) (UTEC LN) 
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD (D): Net Asset Value(s) 
12-March-2026 / 09:07 CET/CEST 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
 
=------------------------------------------------------------------------- 
Net Asset Value(s) 
FUND: Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD (D) 
 
DEALING DATE: 11-Mar-2026 
 
NAV PER SHARE: USD: 15.6257 
 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 2177886 
 
CODE: UTEC LN 
 
ISIN: IE000Y9MG996 
 
=------------------------------------------------------------------------- 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
View original content: EQS News 
=------------------------------------------------------------------------- 
ISIN:     IE000Y9MG996 
Category Code: NAV 
TIDM:     UTEC LN 
LEI Code:   2138008I9UPP61GG5C94 
Sequence No.: 420850 
EQS News ID:  2290214 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2290214&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)

© 2026 Dow Jones News
