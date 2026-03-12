Oldenburg (ots) -Mit der Veröffentlichung von Amagno 8 verwandelt der deutsche Software-Anbieter Amagno (https://ots.de/52dMr2) sein Dokumentenmanagement System (DMS) in eine hochintelligente, hochautomatisierte Arbeitsumgebung. Das Herzstück des Releases ist Amagno.AI (https://ots.de/8oKOXk) Automate, neben Chat und Autopilot die dritte Säule der KI-Features von Amagno. Damit hält Agentic DMS Einzug in die Büros deutscher Unternehmen: Eine Dokumentenverwaltung, die nicht mehr nur Werkzeug ist, sondern mit KI-Agenten eigenständig Aufgaben erledigt.Leistungsfähige KI-Agenten in vertrauter UmgebungAutomate ist direkt in die bestehende Arbeitsumgebung und die gewohnte Oberfläche von Amagno eingebettet. Das macht es Mitarbeitenden leicht, die neue Funktion zu nutzen. Sie delegieren Aufgaben an das Agentic DMS so einfach wie an einen Kollegen - in natürlicher Sprache.Ob Datenextraktionen aus Freitexten oder komplexe Berechnungen: Wo bisher - selbst in modernen DMS - noch manuelle Klicks und menschlicher Datenabgleich nötig waren, liefert Automate sofort fertige Ergebnisse. Die agentische Dokumentverarbeitung erkennt eigenständig Bedarfe und führt Folgeschritte aus. So errechnet Automate in Unternehmen beispielsweise selbstständig Datumswerte und Fristen, prüft die sachliche und rechnerische Richtigkeit, vergleicht Dokumente oder weist bei Budgetüberschreitungen Verantwortliche zu: alles repetitive Tätigkeiten, die zuvor die Mitarbeitenden ausführen mussten.Sicherheit und strategische HebelwirkungAmagno 8 bettet die leistungsfähigen KI-Funktionen von Automate in hohe Sicherheits- und Souveränitätsstandards ein. Die Agentisierung des Dokumentenmanagements erfolgt unter strikter Einhaltung europäischer Datenschutzstandards in der Amagno Business Cloud in Deutschland. Automate eröffnet damit auch sicherheitsbewussten deutschen Unternehmen die Möglichkeit, ihren Büroalltag zu agentisieren.Jens Büscher, Amagno-CEO und DMS-Experte, sagt: "Automate ist ein strategischer Hebel für unsere Kunden, die in der Polykrise nach Wegen suchen, ihre Resilienz zu steigern. Wir bringen die Agentisierung dorthin, wo sie die größte Wirkung hat: mitten in den Büroalltag, in unzählige alltägliche Prozesse."Weitere Informationen: Amagno (https://ots.de/52dMr2)Pressekontakt:InsyrtKathrin Schirmeramagno@insyrt.de0171-11 36 819Original-Content von: Amagno GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114387/6234041