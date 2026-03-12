Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) stand gestern erneut unter Druck und so bleibt auch das technische Umfeld belastend, so die Analysten der Helaba.Am frühen Morgen halte der Druck an. Ein Bruch des Kontrakttiefs bei 125,90 sollte nicht ausgeschlossen werden, denn DMI, MACD und Stochastik stünden unisono auf Verkauf. Darunter würde sich Raum für weitere Verluste eröffnen. Die 138,2%-Projektion vom Kontrakthoch bis zum Kontrakttief liege bei 124,52. Widerstände seien im Bereich der 55-Tagelinie (heute bei 127,29) zu finden. (12.03.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
