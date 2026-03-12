Eine Analyse von Transport & Environment (T&E) zeigt, dass er Durchschnittspreis für E-Autos in der EU zum ersten Mal seit 2020 gesunken ist. Der Grund dafür sind die CO2-Ziele der EU-Kommission für Pkw. Diese sorgen dafür, dass die Autohersteller mehr erschwinglichere Modelle auf den Markt bringen. Der durchschnittliche Preis für Elektroautos ist demnach 2025 in der EU um rund 1.800 Euro (-4 Prozent) auf 42.700 Euro gesunken, so T&E. Hauptgrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net