© Foto: OpenAILeonardo erwartet bis 2030 ein starkes Wachstum mit Aufträgen über 142 Milliarden Euro und 15,5 Prozent EBITA-Wachstum. Die Aktie zeigt einen Aufwärtstrend.Am Donnerstag erklärte der italienische Rüstungskonzern Leonardo, er sei "auf einem starken Wachstumskurs", da Aufträge, Umsätze und Kerngewinne in diesem Jahr voraussichtlich weiter steigen würden, wie Reuters berichtet. Das Unternehmen gab an, dass die Auftragseingänge von 23,8 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf rund 25 Milliarden Euro (28,85 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2026 steigen würden. Zudem erklärte das Unternehmen, dass die Einnahmen von 19,5 Milliarden Euro im Vorjahr auf 21 Milliarden Euro zulegen würden. Das in Rom …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE