Reutlingen (ots) -Finanz- und Versicherungsberater arbeiten vielfach noch analog, wachsen über Empfehlungen, Netzwerkveranstaltungen oder den Zukauf von Kontakten - und das, obwohl der steigende Wettbewerbsdruck längst auch digitale Strategien erforderlich macht. Mit FinSales Consulting hat Tom Garatwa dabei einen Ansatz entwickelt, der passende Neukundenanfragen und nachhaltiges Wachstum vollkommen planbar ermöglicht. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.Der Alltag vieler Finanzberater, Versicherungsvermittler und Makler ist bis heute stark von klassischen Vertriebswegen geprägt. Digitale Werbeanzeigen hingegen wurden zwar von vielen bereits ausprobiert, die Erfahrungen damit sind jedoch häufig ernüchternd: So berichten sie etwa von unqualifizierten Kontakten, hohen Leadpreisen und Werbebudgets, die sich kaum in messbare Ergebnisse übersetzen lassen. Hinzu kommt ein wachsender Vertrauensverlust gegenüber Marketingagenturen, die zwar schnelle Ergebnisse versprechen, deren Kampagnen jedoch selten auf die Besonderheiten der Finanzbranche zugeschnitten sind. Und damit nicht genug, denn auch gesetzliche Veränderungen, steigende Beratungsanforderungen und zunehmender Wettbewerb erschweren es vielen Vermittlern, ihr Geschäft planbar zu skalieren. "Angesichts all dieser Herausforderungen und schlechten Erfahrungen ist es durchaus verständlich, wenn Finanzdienstleister denken, digitale Neukundengewinnung würde grundsätzlich nicht funktionieren", sagt Tom Garatwa von FinSales Consulting."Demgegenüber zeigt die Praxis aber immer wieder, dass planbare Kundengewinnung im Finanzvertrieb speziell auf digitalem Wege absolut möglich ist - vorausgesetzt, Strategie, Zielgruppe und Prozesse spielen richtig zusammen", fügt er hinzu. Tom Garatwa selbst beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren intensiv mit Performance-Marketing und digitalen Vertriebsstrukturen. Seine unternehmerische Laufbahn begann dabei zunächst mit eigenen E-Commerce-Projekten, bei denen er umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit bezahlten Werbeanzeigen und skalierbaren Online-Systemen sammelte. Parallel dazu investierte er rund 30.000 Euro in Weiterbildungen im Bereich Online-Marketing und entwickelte eigene Strategien zur systematischen Neukundengewinnung. Heute bündelt er diese Erfahrungen unter FinSales Consulting, einer Marke der TG Mediasolutions GmbH, die sich gezielt auf Finanzberater, Versicherungsvermittler und Kapitalanlageimmobilienvertriebe spezialisiert hat.Mit Analyse und Struktur zum Ziel: So macht FinSales Consulting Finanzdienstleister zu KundenmagnetenIm Zentrum der Zusammenarbeit steht bei FinSales Consulting immer ein strukturierter Prozess zur planbaren Neukundengewinnung. Ausgangspunkt ist hierbei zunächst eine klare Positionierung des jeweiligen Beratungsunternehmens sowie die Definition einer konkreten Zielgruppe. Auf dieser Grundlage werden anschließend Werbekampagnen aufgebaut, die qualifizierte Interessenten über digitale Kanäle ansprechen. "Viele Kampagnen scheitern daran, dass sie zu breit aufgesetzt sind und keine klare Zielgruppe adressieren", verrät Tom Garatwa hierzu. Ein wichtiger Bestandteil des Systems ist daher die Kombination aus Werbeanzeigen, automatisierten Vorqualifizierungsprozessen und intelligenten Funnelstrukturen.Interessenten gelangen dabei zunächst über digitale Anzeigen in einen strukturierten Prozess, der ihre Bedürfnisse mithilfe von KI-gestützten Chatbots und automatisierten Fragen erfasst. Erst wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, wird ein Termin mit dem jeweiligen Berater vereinbart. Dadurch reduziert sich die Zahl unpassender Erstgespräche deutlich, während gleichzeitig die Abschlusswahrscheinlichkeit steigt. Ergänzend werden die Prozesse in bestehende CRM-Systeme integriert und durch automatisierte Follow-up-Strecken über WhatsApp unterstützt. Ziel ist es nicht nur, Leads zu generieren, sondern den gesamten Vertriebsprozess effizienter zu gestalten.Konkrete Resultate und Erfahrungen aus der Praxis: Was sich durch die Unterstützung von FinSales Consulting wirklich ändertErfolgreich umgesetzt, verändert der Prozess von FinSales Consulting den Arbeitsalltag vieler Berater spürbar. Statt auf kaum verlässliche Empfehlungen angewiesen zu sein, entstehen dabei vor allem kontinuierlich neue Kontaktanfragen über digitale Kanäle. "Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass Marketing nicht mehr dem Zufall überlassen wird, sondern als planbarer Wachstumshebel funktioniert", so Tom Garatwa. In der Praxis führt das in aller Regel zu Umsätzen im fünf- bis sechsstelligen Bereich pro Monat - vorausgesetzt, die Kampagnen werden nach einer erfolgreichen Testphase gezielt skaliert.Ein Beispiel aus der Kundenpraxis zeigt dabei, wie schnell sich diese Dynamik entwickeln kann: Bereits wenige Wochen nach dem Start einer Kampagne stiegen die Anfragen eines Beratungsunternehmens so deutlich an, dass sogar zusätzliche Mitarbeiter benötigt wurden. Parallel zur Neukundengewinnung wurde daher mit Unterstützung von FinSales Consulting eine Recruiting-Kampagne gestartet, um neue Fachkräfte zu finden. Innerhalb kurzer Zeit befanden sich bereits erste Bewerber in Vertragsverhandlungen. 