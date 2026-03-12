Berlin/Mönchhof (ots) -Das Weingut Keringer erhielt zum zehnten Mal die Auszeichnung als "Bester Weinproduzent bis 100 Hektar" in der Golden League 2026 der Berlin Wine Trophy. Damit zählt der Betrieb aus Mönchhof im Burgenland zu den erfolgreichsten Teilnehmern in der Geschichte dieser internationalen Weinwettbewerbe.Zum Auftakt der Wettbewerbe haben Anfang März insgesamt 140 internationale Juroren (aus 30 Nationen) bei der diesjährigen "Winter Edition" in Berlin über 6 300 Weine aus mehr als 40 verschiedenen Ländern verkostet und bewertet. Veranstalter der internationalen Weinwettbewerbe ist die Deutsche Wein Marketing, kurz DWM, mit Sitz in Berlin.Die Golden League basiert auf den addierten Medaillenergebnissen der Berlin Wine Trophy, der Asia Wine Trophy und der Portugal Wine Trophy eines Jahres. Grand Gold-, Gold- und Silbermedaillen werden nach einem festgelegten Punktesystem gewichtet. In der jeweiligen Kategorie wird jener Produzent prämiert, der die höchste Gesamtpunktezahl erreicht. Nach Angaben des Weinguts erzielte Keringer allein im Jahr 2025 insgesamt 71 internationale Auszeichnungen.Mit dem zehnten Gesamtsieg innerhalb von elf Jahren verzeichnet das Weingut eine außergewöhnliche Erfolgsserie in dieser Wertung. Unter Brancheninternen wird bereits von einem "Weltrekord" an internationalen Auszeichnungen für ein einzelnes Weingut gesprochen.Der Betrieb bewirtschaftet rund 100 Hektar Rebfläche im Weinbaugebiet Neusiedlersee DAC und produziert knapp eine Million Flaschen jährlich. Stilistisch liegt der Schwerpunkt auf kraftvollen Rotweinen - insbesondere Zweigelt sowie internationalen Rebsorten - ergänzt durch strukturierte Weißweine wie Grüner Veltliner und Chardonnay. Aufmerksamkeit erzielen regelmäßig die Linien "100 DAYS" mit verlängerter Maischestandzeit sowie die Cuvée "MASSIV".Robert Keringer sieht die Auszeichnung auch als Bestätigung für die Entwicklung des burgenländischen Weinbaus: "Internationale Bewertungen sind für uns eine Standortbestimmung. Sie zeigen, wie sich unsere Weine im globalen Vergleich präsentieren."Henk Gibramczik, Operation Manager der Berlin Wein Trophy gratuliert zur jüngsten Auszeichnung: "Zehn Gesamtsiege in der Golden League sind das Ergebnis konsequenter Qualitätsarbeit über viele Jahre hinweg. Diese Kontinuität ist im internationalen Wettbewerb alles andere als selbstverständlich. Das Team rund um Robert und Marietta Keringer hat hier eine außergewöhnliche Leistung erbracht."Die Berlin Wine Trophy, die Asia Wine Trophy und die Portugal Wine Trophy stehen unter dem Patronat der OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) und der UIOE (Union International des Oenologues) gehören zu den bedeutendsten internationalen Weinwettbewerben. Insgesamt werden jährlich über 15 000 Weine aus rund 40 Teilnehmerländern von international besetzten Fachjurys - darunter Önologen, Sommeliers, Master of Wine und Fachhändler - in mehrtägigen Blindverkostungen beurteilt.Mehr Informationen und Ergebnisse zur Winter-Verkostung 2026 im Internethttps://results.wine-trophy.com/deHinweis: Ein Video zur Preisverleihung finden Sie auf dem Facebook-Account der Berliner Wine Trophy unter: https://www.facebook.com/share/v/17PFBaau34/?mibextid=wwXIfrPressekontakt:DWM - Deutsche Wein MarketingElisabeth v. RabenJury Management and Wine Fairs DirectorT +49 (0)30 4303 7300A: Montanstr. 13-15, 13407 BerlinW: www.wine-trophy.comE- Mail: info@dwm.deOriginal-Content von: DWM Deutsche Wein Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182166/6234060