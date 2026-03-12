grenke zeigt 2025, dass die Rückkehr zur besseren Profitabilität nicht nur ein Versprechen bleibt. Zwar bleibt das Umfeld mit steigenden Insolvenzen und Ausfällen schwierig - die Schadenquote liegt weiter erhöht bei 1,7 %. Trotzdem steigert der Small-Ticket-Leasing-Spezialist das Konzernergebnis leicht auf 71,8 Mio. Euro (2024: 70,2 Mio. Euro) und erhöht die Dividende. Der Hebel dahinter: Erträge wachsen deutlich schneller als Kosten - und die Cost-Income-Ratio (CIR) verbessert sich spürbar. Gewinntrend bestätigt - Dividende steigt auf 0,42 Euro Unter dem Strich steht ein Konzernergebnis von 71,8 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
