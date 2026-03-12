Nach Jahren der Zurückhaltung macht Apple Ernst. Laut Insidern soll im Herbst 2026 mit dem "iPhone Fold" das erste faltbare Smartphone aus Cupertino auf den Markt kommen. Mit einer Preisvorstellung von bis zu 2.400 Euro stößt der Konzern dabei in eine neue Dimension des Ultra-Luxus-Segments vor.Apple bricht mit den Konventionen. Während Wettbewerber wie Samsung beim Galaxy Z Fold auf ein schmales, längliches Format setzen, wählt Apple beim iPhone Fold gerüchteweise eine breitere Bauweise. Das Design ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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