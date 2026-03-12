Hannover (ots) -"Was esse ich jetzt?" Diese Frage fühlt sich im Restaurant oft an wie eine Mini-Quizrunde: Die Auswahl ist groß, zu verlockend sind die verschiedenen Essensoptionen. Jede*r Zweite in Deutschland (49,3 %) kann sich nur schwer für nur ein Gericht entscheiden. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage* von Burger King Deutschland. Besonders junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren sind unentschlossen: 67,9 % haben Schwierigkeiten, sich festzulegen. Ein Hauptgrund: FOMO ("Fear Of Missing Out") - denn nur ein Drittel der Befragten (34,9 %) spürt die Angst, etwas zu verpassen, nicht. Gleichzeitig zeichnet sich ein klarer Gegentrend ab: FOTO ("Fun Of Trying Out") - die Freude und Lust am Ausprobieren, ohne sich entscheiden zu müssen. So würden sechs von zehn Menschen in Deutschland im Restaurant kleinere Portionen wählen, um dadurch mehr Optionen probieren zu können. Dazu passend lassen sich rund 70 % der Menschen in Deutschland bei ihrer Bestellung von Neugier leiten und mehr als drei Viertel (78,4 %) entscheiden spontan, was auf den Teller kommt.FOTO statt FOMO: Deutschland entdeckt das Probieren neuBeim Essen dominiert laut Umfrage vor allem eines: Vorfreude. 77,1 % erleben sie bereits beim Bestellprozess; bei jungen Menschen sogar 81,3 %. "Die Umfrage zeigt eindeutig, dass es beim Essen um Entdeckungslust, Spontanität und Experimentierfreude geht", sagt Yvonne von Eyb, CMO von Burger King Deutschland. "Mit unserer PRESSEINFO neuen Baby Burger Kollektion liefern wir die perfekte Lösung für alle, die sich bewusst mehr Vielfalt gönnen wollen. So fördern wir die neue Freude am Ausprobieren."Die Lösung für alle Unentschlossenen: Die neuen Baby BurgerBurger King Deutschland macht den Trend erlebbar und bringt ab sofort drei ikonische Klassiker im Mini-Format zusammen in eine Box: Baby Whopper, Baby Big King und Baby Steakhouse. Die drei Burger sind kleiner als die Originale, überzeugen durch ein extra fluffiges Brioche Bun, flame-grilled Beef und jede Menge Geschmack. So sind sie perfekt für alle, die sich nicht entscheiden wollen. "Die Baby Burger bringen die Freude am Probieren direkt aufs Tablett", sagt Tim Lenke, Senior Manager Product Development & Innovation bei Burger King Deutschland. "Viele Menschen möchten beim Essen kombinieren und unterschiedliche Geschmacksrichtungen entdecken. Mit den Baby Burgern ermöglichen wir genau das, ganz ohne Kompromisse." Die Baby Burger sind ab 10. März 2026 in allen teilnehmenden Burger King Restaurants in Deutschland verfügbar; nur solange der Vorrat reicht. Mehr Informationen unter burgerking.de/babyburger.*Datenbasis: Das Marktforschungsinstitut Appinio hat im Februar 2026 im Auftrag von Burger King Deutschland 1.000 Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren befragt, repräsentativ für die Alters- und Geschlechtsverteilung der deutschen Gesamtbevölkerung.Pressekontakt:BURGER KING Deutschland GmbHAnsprechpartner: Daniel PolteTelefon: 0152 549 11 68E-Mail: daniel.polte@burgerking.deBurger King PressebüroAnsprechpartner: Tobias Müller, Folke VoigtTelefon:0172 270 16 79E-Mail: burgerking@emanatepr.comOriginal-Content von: BURGER KING Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69466/6234112