StageOne Ventures gibt den Abschluss seines fünften Fonds in Höhe von 165 Millionen US-Dollar bekannt, um Israels nächste Generation von Marktführern im Bereich KI-Infrastruktur zu fördern



12.03.2026 / 10:25 CET/CEST

TEL AVIV, Israel, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- StageOne Ventures gab heute den Abschluss seines fünften Fonds in Höhe von 165 Millionen US-Dollar, bekannt und feiert damit 25 Jahre Identifizierung und Unterstützung der ehrgeizigsten israelischen Unternehmensgründer in der Anfangsphase der Technologie. Mit dem Abschluss von Fonds V übersteigt das von StageOne verwaltete Gesamtvermögen (AUM) die Marke von 650 Millionen US-Dollar. Dieser Meilenstein stärkt die Position des Unternehmens als führender institutioneller Partner für technische Gründer bei der Unternehmensgründung. Seit 2001 war StageOne bei jeder größeren Veränderung im Bereich der Unternehmensinformatik an vorderster Front dabei - von der Ära der Telekommunikation über den Aufstieg der Cybersicherheit bis hin zur Cloud-Migration. Heute nimmt der Fonds V die nächste Herausforderung ins Visier: die KI-Infrastrukturebene. Der Fonds V wird sich auf bahnbrechende Start-ups in den Bereichen KI-Infrastruktur, Cybersicherheit, physische KI, Agentic Orchestration und vertikale KI konzentrieren - Sektoren, in denen israelische Engineering-Talente weltweit einen entscheidenden Vorsprung haben. "KI ist für uns mehr als nur eine vertikale Komponente. Sie ist die neue Architektur von Unternehmenssoftware", betont Yuval Cohen, Gründer und Managing Partner bei StageOne Ventures. "Trotz globaler und lokaler Unsicherheiten bringt Israel weiterhin Ingenieurstalente von Weltklasse hervor. Mit unserem fünften Fonds verstärken wir unser Engagement, der erste und zuverlässigste Partner für Gründer zu sein, die kategorieprägende Unternehmen aufbauen." Beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Innovationen StageOne wird geleitet von Yuval Cohen (Gründer und Managing Partner), Tal Slobodkin (Managing Partner) und Netanel Meir (Partner). Bis heute hat das Unternehmen in 69 Unternehmen investiert und unterstützt derzeit ein Portfolio von 29 aktiven Unternehmen. StageOne fungiert als "First-Check"-Investor, der eine praktische, langfristige Partnerschaft mit den Gründern pflegt und seine stärksten Unternehmen durch erhebliche Folgefinanzierungen weiter unterstützt. "Unser Modell fußt auf tiefer Überzeugung und Engagement vom ersten Tag an", ergänzt Tal Slobodkin, Managing Partner. "In einer Welt der automatisierten Investitionen bieten wir das Gegenteil: eine enge Partnerschaft. Wir stellen nicht nur Kapital zur Verfügung, sondern auch die strategische und operative Grundlage, die es technischen Gründern ermöglicht, sich zu globalen Marktführern zu entwickeln." Der neue Fonds wird von einer renommierten Gruppe wiederkehrender institutioneller und privater Investoren aus den USA, Europa und Israel unterstützt, was das langfristige Vertrauen in die Strategie von StageOne und die Widerstandsfähigkeit des israelischen Technologie-Ökosystems unterstreicht. Strategische Ausstiege und Auswirkungen auf den Markt StageOne hat 21 Investitionen erfolgreich abgeschlossen und dabei durchweg hohe Renditen erzielt. Zu den bemerkenswerten Exits und Portfolio-Highlights gehören: Coralogix und Silverfort (Führend bei der nächsten Generation von Unternehmensüberwachung und Identitätsschutz), Qwak (Erworben von JFrog), Cyberint (Erworben von Check Point), Epsagon (Erworben von Cisco), Avanan (Erworben von Check Point), Apprente (Erworben von McDonald's), Traffix (Erworben von F5), Guardium (Erworben von IBM).

(Führend bei der nächsten Generation von Unternehmensüberwachung und Identitätsschutz). Qwak: Erworben von JFrog

Erworben von Cyberint: Erworben von Check Point

Erworben von Epsagon: Erworben von Cisco

Erworben von Avanan: Erworben von Check Point

Erworben von Apprente: Erworben von McDonald's

Erworben von Traffix: Erworben von F5

Erworben von Guardium: Erworben von IBM "KI verändert die Wirtschaftlichkeit und Geschwindigkeit von Innovationen, doch die Grundlagen für betriebswirtschaftliche Zuverlässigkeit sind unverändert geblieben", erklärt Netanel Meir. "Wir konzentrieren uns darauf, die Lücke zwischen einem brillanten technischen Proof-of-Concept und einem resilienten, globalen Unternehmen zu schließen, das die nächsten Wellen der KI-Evolution überstehen kann." Informationen zu StageOne Ventures StageOne Ventures ist eine Venture-Capital-Gesellschaft, die sich darauf spezialisiert hat, herausragende israelische Gründer von Unternehmen im Technologiebereich von der Idee bis zum Exit zu unterstützen. StageOne verfügt über 25 Jahre Erfahrung und verwaltet mehr als 650 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Frühphaseninvestitionen in den Bereichen KI-Infrastruktur, Cybersicherheit und Frontier Enterprise Tech. Durch die Kombination von Kapital mit praktischer Unterstützung, umfassender operativer Expertise und einem globalen Netzwerk hilft StageOne Gründern beim Aufbau von Unternehmen, die in ihrer Kategorie führend sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.stageonevc.com . Medienkontakt:

Yael Eckstein

VP Marketing

StageOne

yael@stageonevc.com View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/stageone-ventures-gibt-den-abschluss-seines-funften-fonds-in-hohe-von-165-millionen-us-dollar-bekannt-um-israels-nachste-generation-von-marktfuhrern-im-bereich-ki-infrastruktur-zu-fordern-302712161.html



