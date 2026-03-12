Berlin (ots) -Der Fachkräftemangel stellt die Pharmaindustrie vor große Herausforderungen. Erschwerend kommt hinzu: Die Herstellung von Innovationen wie Gentherapien hat nur wenig mit traditioneller Medikamentenproduktion gemein. Das Vereinigte Königreich (UK) hat daher im April 2024 das Projekt "RESILIENCE" gestartet: Es bietet Trainingsprogramme an, mit denen etwa Berufseinsteiger:innen oder Studierende die Arzneimittelherstellung in virtueller Realität erlernen können. Ein Interview mit RESILIENCE-Direktor Ivan Wall, Professor für Regenerative Medizin an der Universität in Birmingham: https://ots.de/8yYjmADas Interview ist auch auf Englisch verfügbar: https://ots.de/qyxkOl.Weitere Expert:innen-Interviews, News und Grafiken auf Pharma-Fakten.de: https://pharma-fakten.de/. Dort auch zu finden: "Ausgerechnet Pharma? Die Menschen und ihre Jobs" - eine Pharma Fakten-Serie rund um die Arbeit in der Pharmabranche: https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/pharmajobs/.Bei Abdruck bitte Angabe der Quelle: pharma-fakten.deBelegexemplare gerne an redaktion@pharma-fakten.deWarum eine starke Pharmabranche wichtig für Deutschland istSie bietet zahlreiche Arbeitsplätze und gilt als besonders forschungsintensiv: Die aktuellen "Pharma-Daten" des Bundesverbands der Pharmazeutischen Industrie (BPI) zeigen einmal mehr, warum die Pharmabranche wichtig für die Bundesrepublik ist. Daraus geht aber auch hervor: Zu Stabilität und Sicherheit kann sie nur dann voll beitragen, wenn sie politisch gestärkt wird.https://ots.de/NHPvYhPHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in DeutschlandDie Online-Plattform Pharma-Fakten.de (https://pharma-fakten.de/) ist eine Initiative des Pharma Fakten e.V., in dem 16 Unternehmen sowie ein Verband aus der Arzneimittel-Branche organisiert sind. Pharma-Fakten.de berichtet seit 2014 über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe in den verschiedensten Indikationen sowie gesundheitspolitische bzw. ökonomische Hintergründe. An der Newsplattform arbeitet eine eigenständige Redaktion - für alle, die sich für Gesundheit interessieren.Pressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dewww.linkedin.com/company/pharma-faktenOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114406/6234122