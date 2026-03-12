Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE Company Name: Verve Group SE ISIN: SE0018538068 Reason for the research: Tech Update Recommendation: Kaufen from: 12.03.2026 Target price: €4,50 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,50.



Zusammenfassung:

Verve hat eine Targeting-Funktion eingeführt, die auf Signalen der Konversationsabsicht basiert. Nach unserem Kenntnisstand ist dies eine Branchenneuheit. Die Ankündigung untermauert die These, dass Verve sich auf der richtigen Seite des KI-Wandels positioniert, anstatt sich davon bedroht zu fühlen. Wir sind der Meinung, dass die wichtigste Erkenntnis darin besteht, dass Verve nun legal auf Konversationsabsichtsdaten aus allen wichtigen LLM-Ökosystemen zugreifen und diese aktivieren kann und über die erforderliche Technologie verfügt, um dies in großem Maßstab zu tun. Das Management quantifiziert zwar noch nicht das Umsatzsteigerungspotenzial, aber die strategische Bedeutung ist klar: Reichhaltigere Datensignale sollten die Kampagnenleistung für Kunden verbessern und im Laufe der Zeit eine stärkere Monetisierung für Verve unterstützen. Vor diesem Hintergrund erscheinen die jüngsten Insiderkäufe des CEO als unterstützend und signalisieren das Vertrauen, dass der Markt sowohl die kurzfristigen Aussichten des Unternehmens als auch seinen Datenvorteil und seine Fähigkeit, den KI-getriebenen Wandel in Chancen umzuwandeln, nach wie vor unterschätzt. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Verve mit einem unveränderten Kursziel von €4,50 € bei (Aufwärtspotenzial: 190%).



First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.50 price target.



Abstract:

Verve has launched targeting capability based on conversational intent signals. To our knowledge, this is an industry-first. The announcement bolsters the argument that Verve is positioning itself on the right side of the AI shift rather than being threatened by it. We reckon the key takeaway is that Verve can now legally access and activate conversational intent data from all major LLM ecosystems and has the technology stack to do so at scale. While management have not yet quantifed the revenue uplift potential, the strategic significance is clear: richer data signals should improve campaign performance for customers and over time support stronger monetisation for Verve. Against this backdrop, recent CEO insider buying looks supportive, signalling confidence that the market is still underestimating both the company's, near-term prospects, data moat and its ability to convert AI-driven change into opportunity. We remain Buy-rated on Verve with an unchanged €4.5 TP (upside: 190%).



