Köln (ots) -Die bundesweite REWE- und nahkauf-Tafeltütenaktion 2026 endet mit einem starken Ergebnis: 397.889 Spendentüten im Wert von insgesamt knapp zwei Millionen Euro gehen an die über 970 Tafeln in Deutschland - ein solidarisches Signal in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.Zwei Wochen lang engagierten sich Kund:innen in mehr als 4.200 REWE- und nahkauf-Märkten sowie im REWE Onlineshop für Menschen, die Unterstützung benötigen. Die gespendeten Tüten enthalten lang haltbare Lebensmittel, die bei den Tafeln besonders gefragt sind - darunter Kichererbsen, Champignons, Knödel, Nudeln, Pesto und Tortelloni. Die Bedarfslage ist hoch: In Deutschland suchen jährlich rund 1,6 bis 2 Millionen armutsbetroffene Menschen Hilfe bei einer der über 970 Tafeln; lang haltbare Produkte werden dort vergleichsweise selten gespendet.Ergebnis einer starken GemeinschaftsleistungPeter Maly, COO der REWE Group, dankt den Kund:innen für ihr starkes Engagement: "Die enorme Spendenbereitschaft zeigt, wie sehr Solidarität gerade jetzt zählt. Unsere Kundinnen und Kunden leisten mit jeder einzelnen Tüte einen wichtigen Beitrag für Menschen, die Unterstützung brauchen. Zugleich verdient die Arbeit der Tafeln größte Anerkennung - sie stemmen täglich immense Herausforderungen, um Hilfe unmittelbar vor Ort zu ermöglichen." Auch dieses Jahr spendet REWE wieder zusätzlich Waren im Wert von 200.000 Euro, um die Arbeit der Tafeln zu stärken."Lang haltbare Lebensmittel gehören zu den Artikeln, die die Tafeln am seltensten erhalten - gleichzeitig sind sie für unsere tägliche Arbeit unverzichtbar. Die REWE- und nahkauf-Aktion hilft uns genau dort, wo der Bedarf am größten ist. Angesichts steigender Nachfrage und knapperer Spenden ist dieses Ergebnis ein starkes Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt", ordnet Andreas Steppuhn, Vorsitzender der Tafel Deutschland, das Ergebnis ein.Langjährige PartnerschaftREWE unterstützt die Tafeln seit 1996 durch regelmäßige Lebensmittelspenden und führt die jährliche Tafeltütenaktion seit 2010 durch.Über REWEMit einem Umsatz von 31,6 Mrd. Euro (2024), bundesweit mehr als 170.000 Mitarbeitenden und 3.800 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE- und nahkauf-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige Kaufleute betrieben. REWE gehört zur genossenschaftlichen REWE Group, die einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa ist. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 96,1 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.dePressebereich für Journalist:innen mit Foto-Download-Angeboten:mediacenter.rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108458/6234135