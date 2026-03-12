Frankfurt (ots) -Cofinpro wird "Growth Partner" im Frankfurter TechQuartier. Mit dem Beitritt zum Innovationshub für wachstumsstarke Unternehmen erweitert die auf Finanzdienstleister spezialisierte Management-, Fach- und Technologieberatung ihren Zugang zu Start-ups und Innovationsformaten am größten Finanzplatz Deutschlands."Leistungsfähige Ökosysteme beschleunigen Innovation - vorausgesetzt, sie verbinden technologische Expertise mit den realen Wettbewerbsherausforderungen der Bankenpraxis", sagt Yves Wüppenhorst, Senior Manager bei Cofinpro. "Wir arbeiten täglich mit Fachbereichen und Entscheidern in Banken zusammen und kennen die regulatorischen wie strategischen Rahmenbedingungen. Dieses Wissen bringen wir in das TechQuartier ein, bewerten frühzeitig die Umsetzbarkeit neuer Technologien und gewinnen zugleich Impulse aus der Zusammenarbeit mit innovativen FinTech-Unternehmen."Im Kollaborationsmodell des TechQuartiers arbeiten Wachstumsunternehmen, etablierte Institute und junge FinTechs in strukturierten Formaten wie Accelerator-Programmen, themenspezifischen Labs und Roundtables zu Zukunftsthemen wie FiDA, digitalen Identitäten oder datengetriebenen Geschäftsmodellen zusammen. Als "Growth Partner" fungiert Cofinpro dabei als Schnittstelle zwischen Start-ups und etablierten Instituten. Während junge Unternehmen von Marktkenntnissen und Zugang zu Entscheidern profitieren, erhalten Banken eine unabhängige Einschätzung neuer Technologien und Geschäftsmodelle.Cofinpro legt besonderen Wert darauf, Ideen in die Praxis zu überführen. Stefan Queck, Sales Manager bei Cofinpro, betont: "Unser Anspruch ist es, wirkungsvolle Innovationen in der Finanzbranche zu identifizieren und sie in Kooperation mit unseren Kunden zu realisieren. Das TechQuartier bietet die Möglichkeit, neue Ansätze strukturiert zu prüfen und Pilotprojekte schneller anzustoßen."Zukunft gestalten im Zentrum der deutschen FinanzbrancheSören Eversmeier, Head of Business Development & Partnerships beim TechQuartier, bestätigt, dass der Innovationshub den richtigen Rahmen dafür bietet: "Gut funktionierende Ökosysteme sind ein zentraler Erfolgsfaktor für Innovationen in der Finanzindustrie. Mit Cofinpro begrüßen wir einen Partner, der umfassende Branchenexpertise und eine ausgeprägte Innovationsorientierung mitbringt."Das im Jahr 2016 gegründete TechQuartier vernetzt mehr als 700 Start-ups mit über 30 Unternehmen und Finanzinstituten sowie Akteuren aus Wissenschaft und Politik. Der Hub gilt als einer der zentralen Innovationsorte der deutschen Finanzbranche und fördert die Vernetzung von Start-ups, etablierten Unternehmen, Investoren und wissenschaftlichen Einrichtungen, um Innovation im Finanzsektor voranzutreiben.Über Cofinpro (www.cofinpro.de)Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften in der Management-, Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen große Geschäfts- und Landesbanken sowie die genossenschaftliche Finanzgruppe. Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen rund 250 Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2025 zum 15. Mal in Folge vom Great Place to Work Institut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaChristoph SeegerRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 81E-Mail: christoph.seeger@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Cofinpro AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104351/6234131