München (ots) -- Prostituierte Kitty und Kollegin Delphia wagen einen aufregenden Neustart- Der obdachlose Boris kämpft mit seiner Alkoholsucht- "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" am 12. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Um der Auftragsflaute auf dem Kiez zu entkommen, reisen Kitty und Delphia nach Sylt und hoffen dort auf zahlungskräftigere Kundschaft. Auch für Boris gibt es neue Aussichten: Er bekommt nach Jahren der Obdachlosigkeit Unterstützung - doch seine Alkoholabhängigkeit setzt ihm zu. "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" am 12. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Seit Monaten bleiben bei der Prostituierten Kitty die Kunden aus. Keine Freier, keine Einnahmen - die finanzielle Dauerkrise zehrt an ihren Nerven. Kollegin Delphia befindet sich in einer ähnlichen Lage: Auch sie hat mit Ebbe in der Kasse zu kämpfen. Die beiden Frauen planen deshalb einen radikalen Tapetenwechsel: Statt weiter auf dem Kiez auf Kundschaft zu hoffen, wollen sie ihre Dienste auf Sylt anbieten. Auf der Insel der Reichen und Schönen soll das Geld lockerer sitzen. Werden sie dort Erfolg haben?Boris ist obdachlos und kämpft neben dem Elbschlosskeller täglich ums Überleben. Seit zwei Jahren lebt er nun schon auf der Straße und schläft meist im Hinterzimmer der Kultkneipe. Neben der Wohnungslosigkeit ringt er zusätzlich mit seiner Alkoholsucht - er trinkt mindestens 25 Bier am Tag, die er sich durch Schnorren finanziert. Eigentlich hätte Boris Anspruch auf staatliche Unterstützung, doch ohne Hilfe ist der Antrag auf Bürgergeld für ihn kaum zu bewältigen. Nun möchte Lohnbuchhalterin Petra ihm bei den nötigen Formalitäten unter die Arme greifen.Koberer Fabian sehnt sich nach Abstand vom Kiezalltag. Gemeinsam mit Ehefrau Franzi plant er einen Kurzurlaub an der Ostsee - erst die dritte Auszeit in neun Jahren Ehe. Fabians Nächte als Türsteher und Franzis Job als IT-Koordinatorin lassen wenig Raum für Zweisamkeit. Für die Reise mietet der Hamburger ein großes Wohnmobil. Das ungewohnte Gefährt wird gemeinsam mit Dragqueen Vanity getestet, bevor die Fahrt zum Meer losgehen kann.Im "Chez Ronny" hoffen die Barbesitzer Ronny und Tommy derweil auf ein Wunder. Mit einer Flyeraktion wollen sie neue Gäste gewinnen - der Erfolg bleibt allerdings überschaubar. Nun setzen sie alles auf eine große Bühnenshow mit Dragqueen Daisy, die den Auftakt für eine monatliche Eventreihe bilden soll. Als plötzlich Rotlichtgröße Kalle Schwensen die Bar betritt, steigt die Spannung."Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" - am 12. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Story House Productions GmbH.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Reeperbahn privat! - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/reeperbahn-privat-das-wahre-leben-auf-dem-kiez)Über "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez":Seit fast zehn Jahren blickt "Reeperbahn privat! - Das wahre Leben auf dem Kiez" dorthin, wo sonst nur Schlagzeilen entstehen: hinter die Fassaden der Amüsiermeile, jenseits von Klischees, Sensation und Voyeurismus. Die Doku erzählt vom Leben auf St. Pauli - ehrlich, nahbar und auf Augenhöhe. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die den Kiez prägen und von ihm geprägt werden, mit all ihren Widersprüchen, Hoffnungen, Schicksalsschlägen und Träumen.