Die Multitude AG hat vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, mit einem Nettogewinn von 26,6 Mio. EUR (+31,7 % im Jahresvergleich), der die Prognose übertraf und leicht über unserer Schätzung lag, während die Umsätze von 256,9 Mio. EUR weitgehend stabil blieben. Der Rückgang der Zinserträge aus veräußerten Nicht-Kernaktivitäten wurde durch einen starken Anstieg der Gebühren- und Provisionserträge ausgeglichen, was auf eine Verschiebung hin zu weniger kapitalintensiven Einnahmequellen hinweist. Das Kreditportfolio wuchs im Jahresvergleich um 23 % auf 939 Mio. EUR, unterstützt durch eine Verbesserung der Kreditqualität, da die Wertberichtigungen zurückgingen. Die Einlagen stiegen um 29 % auf 1,03 Mrd. EUR, was die Finanzierungsbasis stärkt. Das Unternehmen hat zudem die 'ewige Anleihe' refinanziert, wodurch ein kostspieliger Zinsanstieg vermieden und die Flexibilität der Bilanz verbessert wurde. Das Management bestätigte die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 von 30 Mio. EUR, und wir bestätigen unser BUY-Rating sowie das Kursziel von 14,40 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/multitude-ag





