Coinbase - COIN: Die Kryptobörse expandiert und präsentiert neue Finanzdienste!

Analysten bleiben optimistisch!

Pullback-Setup bei der Coinbase-Aktie (Tickersymbol: COIN)! EU-Regulierung MiCA kann kommen!

Coinbase (COIN - ISIN US1564311082

Rückblick: Bei dem zuletzt sehr nervösen Gesamtmarkt zeigte sich die in Vormmonaten stark gefallen Coinbase-Aktie robust. Trotz deutlich verfehlter Quartalszahlen tendiert sie nun wieder in Richtung der Oberseite der gleitenden Durchschnitte. Der anschließende Rücksetzer lässt die aufgerissene Kurslücke offen, sodass sich hier eine Unterstützung formiert hat.

Coinbase-Aktie: Chart vom 11.03.2026, Kürzel: COIN Kurs: 198.63 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Analysten finden offenbar die Abkehr vom reinen Krypto-Zirkus hin zur breiter aufgestellten Finanzplattform gut und haben das Kursziel der Coinbase-Aktie bei 251 USD gesetzt. Im Chart haben wir hierfür das etwas höhere vorherige Pivot-Hoch genommen. Kaufsignal wäre das Überschreiten der Kerze vom gestrigen Mittwoch.

Mögliches bärisches Szenario

Charttechnisch sieht es tatsächlich bullisch aus. Die Volatilität im Kryptosektor ist bekannt, daher sollten derartige Trades nur mit Absicherung erfolgen. Diese könnte bei Coinbase im Bereich der oben genannten Kurslücke platziert werden.

Meinung

Die Kryptobörse Coinbase treibt derzeit ihre strategische Expansion voran und entwickelt sich zunehmend zu einer breiter aufgestellten Finanzplattform. In Europa startete das Unternehmen den regulierten Handel mit Krypto-Futures für Nutzer in 26 Ländern, darunter Deutschland, und positioniert sich damit frühzeitig für die kommende EU-Regulierung MiCA. Parallel erzielte Coinbase einen Meilenstein im institutionellen Geschäft, als der Versicherungsmakler Aon erstmals Prämien über den an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin USD Coin abwickelte, was die Nutzung von Blockchain-Technologie im traditionellen Finanzsystem zeigt. Operativ laufen die Geschäfte solide: Die Transaktionserlöse erreichten im ersten Quartal 2026 bis Mitte Februar etwa 420 Mio. USD, während die Aktie in den letzten 30 Tagen um über 21 Prozent auf rund 168.50 EUR zulegte. Gleichzeitig stiegen die operativen Kosten 2025 um 35 Prozent auf 5.7 Mrd. USD und eine Millionenstrafe wegen eines Datenlecks verdeutlicht weiterhin bestehende regulatorische Risiken. Insgesamt zielt die Strategie darauf ab, die Abhängigkeit vom volatilen Kryptohandel zu verringern und Coinbase stärker als universellen Finanzdienstleister zu positionieren; an der Wall Street empfehlen derzeit 21 Analysten den Kauf der Aktie mit einem durchschnittlichen Kursziel von etwa 251 USD.



Marktkapitalisierung: 52.45 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2703 Millionen USD

Meine Meinung zu Coinbase ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.stock-world.de/coinbase-aktie-strategische-expansion/

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026

Autor: Thomas Canali

