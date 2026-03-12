Wien (www.anleihencheck.de) - Der gestrige Handelstag an den internationalen Börsen stand naturgemäß ganz im Zeichen des Krieges im Nahen Osten, welcher die globalen Märkte weiter verunsicherte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA sowie Israel und dem Iran hätten eine neue Stufe der Eskalation erreicht, nachdem es in der strategisch wichtigen Straße von Hormus zu weiteren Angriffen auf Handelsschiffe gekommen sei. Da durch diese Passage normalerweise ein Fünftel des weltweiten Öls transportiert werde, treffe die aktuelle Blockade die Weltwirtschaft an einer empfindlichen Stelle. Die Rhetorik aus Teheran habe sich dabei zusehends verschärft und sei in der unverhohlenen Warnung gegipfelt, dass sich die Welt auf einen Ölpreis von USD 200 pro Barrel einstellen müsse. Das US-Militär habe entschlossen reagiert und die Zerstörung von 16 iranischen Minenleger-Schiffen bekannt gegeben, um die Seewege offenzuhalten. ...

