Boston (www.anleihencheck.de) - Die aktuelle Marktlage ist nicht mit der Situation 2022 in Folge des russischen Einmarschs in der Ukraine vergleichbar, so die Experten von MFS Investment Management.Die Gefahr einer Stagflation - also eine stagnierende Wirtschaft bei hoher Inflation - sei aufgrund der Stärke der Weltwirtschaft viel geringer. "Zwar befürchten wir einen Inflationsschock aufgrund der stark gestiegenen Ölpreise. Das Risiko einer anhaltend hohen Inflation sehen wir jedoch nicht", sage Benoit Anne, Anlageexperte bei MFS Investment Management. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
