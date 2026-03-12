Das auf schwere Elektro-Lkw spezialisierte Startup Zeron aus China bekommt eine Kapitalspritze von über 150 Millionen Euro. Das Geld kommt u.a. vom E-Auto-Hersteller Nio, dem Batteriekonzern CATL sowie von Momenta, einem Anbieter für autonomes Fahren. Erst vergangenen Juli hatte Zeron eine Finanzierungsrunde über 500 Millionen Yuan (aktuell rund 63 Millionen Euro) bekanntgegeben, an der sich bereits Momenta beteiligt hatte sowie auch zahlreiche Finanzinvestoren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net