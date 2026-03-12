Smart ruft in China bestimmte Exemplare der Elektromodelle Smart #1 und Smart #3 wegen Brandgefahr zurück. Diese geht von den Batterien aus. Da schon die Schwestermarke Zeekr vor wenigen Wochen einen vergleichbar klingenden Rückruf initiierte, dürften sich die Probleme ähneln. Smart ist bekanntlich seit 2020 ein 50:50-Joint-Venture zwischen Mercedes-Benz und dem China-Hersteller Geely. Die E-Autos bauen inzwischen auf einer Plattform von Geely auf. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
