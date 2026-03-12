Erfurt (ots) -Große Anerkennung für Premieren aus dem öffentlich-rechtlichen Netzwerk von ARD und ZDF: Zwei Formate aus dem KiKA-Angebot wurden beim 62. Grimme-Preis ausgezeichnet. Die Ehrungen würdigen die besondere Qualität der Inhalte für junge Zielgruppen. Mit den Produktionen "Grüße vom Mars" (NDR/hr/KiKA) und "Lenas Hof" (ZDF) prämiert die Jury Formate, die Kinder und Jugendliche mit relevanten Themen und starken Geschichten erreichen. Mit insgesamt sieben nominierten Premieren im Rennen um eine renommierte Auszeichnung zeigt KiKA die Vielfalt, Qualität und Relevanz des öffentlich-rechtlichen Angebots. Die preisgekrönten Formate sind auf kika.de sowie in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar."Grüße vom Mars" (NDR/hr/KiKA): Tom ist zehn Jahre alt, liebt den Weltraum, feste Regeln und fühlt sich oft anders als andere Kinder. Als er mit seinen Geschwistern die Sommerferien bei den Großeltern auf dem Land verbringen muss, ist das für ihn eine Katastrophe. Doch mit Logbuch, Astronautenanzug und Fantasie entdeckt Tom Schritt für Schritt eine neue Welt und lernt, Veränderungen zu meistern. Der Familienfilm basiert auf der gleichnamigen Buchvorlage von Sebastian Grusnick und Thomas Möller und ist eine Kino-Koproduktion von Leitwolf Filmproduktion GmbH mit Kinescope Film GmbH unter Regie von Sarah Winkenstette. Verantwortliche Redakteur*innen sind Holger Hermesmeyer (NDR), Patricia Vasapollo (hr) und Stefan Pfäffle (KiKA)."Grüße von Mars" erhält die Auszeichnung im Wettbewerb "Kinder und Jugend". Das Urteil der Jury: "'Grüße vom Mars' überzeugt als herausragender Familienfilm, weil er das Aufwachsen eines Jungen im Autismus-Spektrum mit außergewöhnlicher Sensibilität, Genauigkeit und erzählerischer Kraft schildert. Besonders gelungen ist die Darstellung seiner Wahrnehmung: Geräusche werden überwältigend, soziale Situationen erscheinen rätselhaft, Routinen geben Sicherheit. Der Film macht diese Innenwelt nicht nur sichtbar, sondern spürbar. Das Publikum erlebt Überforderung, Rückzug und kreative Bewältigungsstrategien unmittelbar mit - ohne zu dramatisieren oder zu vereinfachen [...]""Lenas Hof" (ZDF): Mitten im Wald liegt Lenas Bauernhof. Alte und junge, tag- und nachtaktive Haus- und Stalltiere leben hier, gelegentlich kommen auch wilde Tiere aus dem Wald zu Besuch. Jedes Tier hat seine eigene Lebensweise, andere Interessen, Stärken, Schwächen und Vorlieben. Diese Vielfalt macht Lenas Hof aus. Die liebevoll gestaltete Animationsserie für Vorschulkinder vermittelt Werte wie Verständnis, Toleranz und Gemeinschaft. "Lenas Hof" wurde von Elena Walf als Drehbuchautorin und Regisseurin konzipiert und ist eine Produktion von Studio FILM BILDER GmbH. Verantwortlicher Redakteur beim ZDF ist Ingo Weis."Lenas Hof" wurde mit dem Publikumspreis der Marler Gruppe geehrt. Das Urteil der Jury: "'Lenas Hof' zeigt auf träumerische Art und Weise, dass es für Kinder nicht immer knallige Farben, laute Musik und viel Sprache braucht, sondern einfache Bilder ganz ohne Sprache mitunter völlig ausreichen. [...] Die Serie richtet sich zwar an Kinder ab drei Jahren, ist aber dennoch für Jung und Alt gleichermaßen sehenswert, auch wenn die Details der Geschichten unterschiedlich wahrgenommen werden. Anders als viele heutige Produktionen, die oft reizüberflutet sind, fordert 'Lenas Hof' heraus, ohne dabei zu überfordern."Der Grimme-Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Fernsehproduktionen in Deutschland. Seit 1964 würdigt das Grimme-Institut Sendungen und Formate, die sich durch besondere Qualität, Relevanz und journalistische Sorgfalt auszeichnen. Die Preisverleihung des 62. Grimme-Preises findet am 24. April 2026 in Marl statt.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6234176