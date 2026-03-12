Baden-Baden (ots) -Der Polizeithriller von SWR und NDR über eine engagierte junge Polizistin wird in der Kategorie Fiktion ausgezeichnetBeim 62. Grimme-Preis ist der Fernsehfilm "Die Nichte des Polizisten (https://www.ardmediathek.de/video/die-nichte-des-polizisten/die-nichte-des-polizisten/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIyNjk2Mzk)" Preisträger im Wettbewerb Fiktion. Für den Polizeithriller von SWR und NDR um eine junge Polizistin, die mit rechtsextremen Strömungen in der Polizei konfrontiert ist, werden Regisseur Dustin Loose, die Autoren Rolf Basedow, Nicole Armbruster und Gabriela Sperl, Hauptdarstellerin Magdalena Laubisch und Kameramann Clemens Baumeister ausgezeichnet. Verliehen wird der Preis am 24. April in Marl."Filme wie dieser lassen uns hinsehen""Regisseur Dustin Loose nutzt die filmischen Mittel einer Fiktion, um eine eindringliche Reflexion über institutionelle Blindstellen, bedrohliche Machtgefüge und Fragilität unserer Sicherheit zu formen", schreibt die Jury Fiktion in ihrer Begründung für die Preisvergabe. "Stimmig erzählt der Film vom Möglichen, wenn die Polizistin fortschreitend ins Visier von Rechtsextremisten gerät, deren Netzwerke von Osten bis Süden und in die eigenen Reihen der Polizei reichen. Vieles bleibt angedeutet, ohne an dramaturgischer Dichte einzubüßen und formt klug eine Geschichte, die in der Breite gedacht werden kann. (...) Der Nachhall ist ebenso brisant wie beunruhigend: Werden rechte Tendenzen in staatlichen Institutionen hingenommen, wird unsere Sicherheit zur Unsicherheit. Filme wie dieser lassen uns hinsehen.""Die Nichte des Polizisten"Eine Gruppe von jungen, ehrgeizigen Anwärter:innen einer baden-württembergischen Polizei-Spezialeinheit wird zu Höchstleistungen getrieben. Eine davon ist die 23-jährige Rebecca Henselmann (Magdalena Laubisch), die schon bald bei verdeckten Operationen eingesetzt wird. Sie strengt sich an, ist ehrgeizig, genau wie ihr Kollege Christoph Laurin (Max von der Groeben), dem Rebecca näherkommt. Hochmotiviert agiert die junge Polizistin bei Einsätzen gegen Drogen- und Waffenhandel, angeleitet von ihrem Ausbilder Lars Menke (Nils Strunk). Dabei begegnet sie Machtmissbrauch und trifft auf rechtsradikale Einstellungen auch in der Polizei. Rebecca hat in ihrer Heimat in Thüringen durch den Polizisten Werner Barth (Thorsten Merten) die Einflussnahme von Rechtsextremen kennengelernt. Nun gerät sie selbst zwischen die Fronten von organisierter Kriminalität und extremer Rechten, deren Verbindungen teilweise bis in ihre Einheit hineinreichen. Dieses Wissen wird ihr zum Verhängnis.Der Film ist angelehnt an den Mord an der Polizistin Michéle Kiesewetter 2007 in Heilbronn.Produktion"Die Nichte des Polizisten" ist eine Produktion von Gabriela Sperl für W&B TV im Auftrag von SWR und NDR in Zusammenarbeit mit EPO-Film, gefördert von Fisa+. Produzent:innen sind Gabriela Sperl und Benjamin Benedict, die Redaktion liegt bei Katharina Dufner, SWR, und Sabine Holtgreve, NDR. Der Film wurde am 20. Oktober 2025 im Ersten erstausgestrahlt.Unter ARDMediathek.de (https://www.ardmediathek.de/video/die-nichte-des-polizisten/die-nichte-des-polizisten/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIyNjk2Mzk) ist der Film bis zum 2. Oktober 2026 abrufbar.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/grimme-preis-nichte-des-polizistenNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6234186