2025 konnte der weltweit drittgrößte Rückversicherer einen Rekordgewinn einfahren. Daher will man nun die Aktionäre beglücken - und die Ausschüttung von 9 auf 12,50 Euro steigern. So viel war nicht erwartet worden, kein Wunder also, dass die Ampeln heute auf Grün stehen.
