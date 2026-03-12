Leipzig (ots) -Für die Protagonisten und die Idee der ARD-Dokumentation "Der talentierte Mr. F." erhalten Julius Drost, Moritz Henneberg und Nikita Fedosik einen Grimme-Spezialpreis in der Kategorie Kinder & Jugend. Der Film begleitet die beiden Filmstudenten Julius und Moritz auf ihrer packenden Spurensuche nach dem Dieb, der sich für ihren Animationsfilm feiern ließ. Zu sehen ist die Doku vom MDR in Zusammenarbeit mit ARD Kultur, BR, RBB und HR in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/der-talentierte-mr-f/der-talentierte-mr-f/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MC81MzMxMzYtNTA3ODU5).Die Kultur-Doku mit True-Crime-Charakter überzeugte die Jury vor allem durch die Haltung und Integrität der Filmstudenten, geprägt von "künstlerischer Exzellenz verbunden mit ethischer Klarheit". In der Doku machen sie nicht nur auf digitalen Ideenklau aufmerksam und stoßen Diskurse dazu an, sondern erschaffen "mit ihrer bewusst gewählten 'gewaltfreien' Herangehensweise [...] eine gesellschaftliche Relevanz mit besonderer Strahlkraft, weit über ein junges, social-media-affines Publikum hinaus."MDR-Intendant Ralf Ludwig:"Was für eine große Freude und Anerkennung für alle Beteiligten und für uns als federführendes Medienhaus dieses ARD-Gemeinschaftsprojekts! Der Film greift aktuell und spannend die Lebenswelt vieler junger Menschen auf und vermittelt sehr viel Wissen im Umgang mit kreativen Prozessen. 'Der talentierte Mr. F. ' zeigt zudem, wie kraftvoll Medienbildung sein kann, wenn sie nicht belehrend daherkommt, sondern emotional berührt und tatsächliche Erfahrungen junger Kreativer sichtbar macht. Außerdem vermittelt der Film auch die gesellschaftliche Botschaft, dass Konflikte in der heutigen Zeit durchaus konstruktiv und respektvoll gelöst werden können."Anika Mellin und Hannes Beßler, formatbetreuende Redakteure (MDR):"Neben den vielen positiven Publikumsrückmeldungen zum Film ist der Grimme-Spezialpreis für uns eine tolle Bestätigung dafür, dass sich dieses unkonventionelle Projekt gelohnt hat. Keiner wusste vor Drehbeginn, wie die Geschichte ausgehen oder gar, dass die Spurensuche von Julius und Moritz so positiv und spannend verlaufen wird. Wir haben mit unseren Partnern im ARD-Verbund lange mögliche Szenarien diskutiert und sind froh, dass wir dieses Wagnis eingegangen sind. So konnten wir am Ende eine unglaublich spannende und berührende Geschichte filmisch begleiten."Zur Doku "Der talentierte Mr. F."Der Animationsfilm "Butty" sollte für die Berliner Filmstudenten Julius und Moritz der Durchbruch werden. Doch kurz vor einem Festivalstart erleben sie eine Überraschung: Ihr Film kursiert bereits online - allerdings unter dem Namen eines US-Filmemachers, der Titel und Credits verändert hat und nun als neues Talent gefeiert wird. Die Doku "Der talentierte Mr. F. - Die Jagd auf einen Filmdieb" begleitet Julius und Moritz bei ihrer aufregenden Spurensuche, die sie von Berlin bis in die USA führt. Wer ist dieser Mann, der sich öffentlich mit fremden Federn schmückt und in dem einige schon den Walt Disney des 21. Jahrhunderts sehen?"Der talentierte Mr. F. - Die Jagd auf einen Filmdieb" ist eine Produktion der Neuen Flimmer GmbH unter der Regie von Igor Plischke im Auftrag des MDR (Hannes Beßler, Anika Mellin) in Zusammenarbeit mit ARD Kultur (Kristian Costa-Zahn, Franciscus Wenner), BR (Rachel Roudyani), RBB (Marie Röder, Christine Thalmann) und HR (Simon Broll). Produzenten sind Solmaz Sohrabi und Christopher Zwickler.Weitere Grimme-Preise für Produktionen aus dem KiKA-AngebotAuch KiKA, das Gemeinschaftsangebot von ARD und ZDF für Kinder unter Federführung des MDR, freut sich über zwei Grimme-Preise in der Kategorie Kinder & Jugend: Der Film "Grüße vom Mars" (Leitwolf/Kinescope Film für NDR/HR/KiKA) und die Animationsserie "Lenas Hof" (Studio FILM BILDER GmbH/ZDF) zählen zu den diesjährigen Preisträgern. Die preisgekrönten Angebote sind auf kika.de sowie in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Zum Grimme-PreisDer Grimme-Preis gehört zu den bedeutendsten Auszeichnungen für herausragende Fernsehproduktionen in Deutschland. Seit 1964 ehrt das Grimme-Institut Formate, die sich durch besondere erzählerische Qualität, gesellschaftliche Relevanz und sorgfältige journalistische Arbeit hervorheben. Die Preisverleihung des 62. Grimme-Preises findet am 24. April 2026 in Marl statt.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6234203