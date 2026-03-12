Nordex Group meldet einen weiteren Onshore-Auftrag aus Deutschland - und der hat es gleich doppelt in sich: 49 MW für einen neuen Bürgerwindpark in Nordrhein-Westfalen plus ein 25-Jahres-Premium-Servicevertrag. Für Anleger ist genau diese Kombination spannend: Nicht nur Turbinenumsatz, sondern auch langfristig planbare Serviceerlöse. Im Projekt Heek-Strönfeld (Münsterland, Kreis Borken) liefert Nordex sieben Anlagen des Typs N175/6.X mit 179 Metern Nabenhöhe für die Bürgerwind Heek-Strönfeld GmbH & Co. KG. 7× N175/6.X: Nordex setzt den nächsten Nabenhöhen-Punkt in Deutschland Geliefert werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
