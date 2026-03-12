Köln (ots) -Sie war berühmt, gefeiert, stilprägend - und eine der wichtigsten Propagandistinnen des NS-Regimes. Leni Riefenstahl gilt bis heute als Ausnahmeerscheinung der Filmgeschichte. Ihre größten Erfolge feierte sie mit Filmen für Adolf Hitler. Und doch behauptete sie bis zu ihrem Tod mit 101 Jahren: Sie habe von den Verbrechen der Nazis nichts gewusst. Nichts geahnt. Immer zu spät von allem erfahren. Mitschuld ausgeschlossen.Der Podcast "Riefenstahl: Influencerin des Bösen" nimmt diese Selbstinszenierung auseinander. Host Katja Paysen-Petersen rekonstruiert Riefenstahls Leben neu - mit bislang unveröffentlichten Tonaufnahmen aus ihrem Nachlass, abgeglichen mit historischen Quellen. Die Serie erzählt vom Aufstieg einer ehrgeizigen Künstlerin, von Nähe zur Macht, von Lügen, Selbstmythen - und davon, wie Propaganda funktioniert. Damals wie heute.Ab 20. März 2026 in der neuen ARD Sounds App im Podcast "Alles Geschichte":https://www.ardaudiothek.de/sendung/alles-geschichte-der-history-podcast/urn:ard:show:fdb83c5530d71150/ - und überall, wo es Podcasts gibt.Was hat Leni Riefenstahl dazu bewogen, direkt nach Hitlers Machtübernahme mit ihren Filmen Propaganda für die Nazis zu machen? Wie konnte sie sich bis zu ihrem Tod 2003 als unpolitische Künstlerin vermarkten, die jede Verantwortung für ihr Tun in der Nazi-Zeit von sich wies? Über 100 Stunden Audiomaterial aus ihrem Nachlass hat Katja Paysen-Petersen für die Podcast-Serie gehört und Riefenstahls Behauptungen mit anderen Quellen abgeglichen. Was bleibt, ist das nackte Gerüst eines Lügenpalastes, den Riefenstahl sich selbst gebaut hat.Autorin und Host: Katja Paysen-PetersenRegie: Klaus UhrigRedaktion: Annette Blaschke, David RotherProduktion: Vincent Productions GmbH und Plotprodukt GmbH im Auftrag des WDR 2026.Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht der Podcast "Riefenstahl: Influencerin des Bösen" vorab im Vorführraum der WDR-Presselounge zum Anhören bereit:https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2026/03/20260320_riefenstahl_influencerin_des_boesen.htmlFotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6234257