FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien stark ausgefallen, schrieb Felix Dennl am Donnerstag. Die Perspektiven des Online-Modehändlers für das laufende Jahr seien solide und zusätzlich gebe es ein 300 Millionen Euro schweres Aktienrückkaufprogramm./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:23 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:23 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000ZAL1111
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:23 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:23 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000ZAL1111
© 2026 dpa-AFX-Analyser