Donnerstag, 12.03.2026
onemarkets Blog
12.03.2026 11:28 Uhr
DAX nahezu unverändert - US-Indizes moderat schwächer

Der DAX liegt am Donnerstagvormittag leicht im Minus und bewegt sich nahezu unverändert. Der EuroStoxx 50 fällt leicht zurück, während die US-Indizes ebenfalls moderat nachgeben. Der Nikkei 225 notiert dagegen leicht im Plus.

Makroökonomischer Überblick

Heute stehen gleich mehrere Konjunktur- und Stimmungsmarker auf dem Plan. In Deutschland liefern ifo und IWH ihre Frühjahrsprognosen - potenzielle Taktgeber für Zins- und Wachstumserwartungen. Am Nachmittag richtet sich der Blick in die USA auf Baubeginne und -genehmigungen sowie die Handelsbilanz. Begleitet werden die Daten von den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe.

Meistgehandelte Aktien

Die Zalando SE verzeichnet am Morgen deutliche Kursgewinne. Rückenwind liefern besser als erwartete Jahreszahlen sowie die Bekanntgabe eines neuen Aktienrückkaufprogramm über bis zu 300 Mio. Euro und bis zu 20 Mio. Aktien, das sofort startet.

Die Daimler Truck Aktie zeigte trotz Gegenwind durch US-Zölle und eine schwache Nachfrage in Nordamerika Stärke. Der Konzern meldet zwar einen deutlichen Gewinnrückgang, verweist aber auf anziehende Orders und beschleunigte Effizienzprogramme.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Silber Bull UN5RS5 6,69 79,90 USD 11,49 Open End
DAX Bull UG5B0B 11,09 22484,110071 Punkte 23,34 Open End
X-DAX Bull UG113C 16,45 21923,131191 Punkte 15,1 Open End
Platin Bull UN4BKB 2,43 1922,470935 USD 7,63 Open End
DAX Bull UG4WEP 35,64 19983,25631 Punkte 6,79 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.03.2026; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Amazon.com Inc. Call HD4QR6 2,44 195,00 USD 5,39 17.06.2026
DAX Put UG1N8P 1,28 22300,00 Punkte -31,27 20.03.2026
Hannover Rück SE Put UN0JHA 1,99 250,00 EUR -6,15 16.09.2026
DAX Put UN3FGH 5,7 23100,00 Punkte 41,7 17.04.2026
Linde PLC Call UG1D39 1,04 520,00 USD 13,17 17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.03.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX Long UG6H7P 1,49 22067,145548 Punkte 15 Open End
DAX Long UG6LYT 1,80 21279,1026 Punkte 10 Open End
DAX Long UN5NLL 4,36 22855,188495 Punkte 30 Open End
Bayer AG Long HD3K76 13,71 20,01295 EUR 2 Open End
Novo Nordisk A/S Long UG8MLU 2,94 25,893532 USD 3 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.03.2026; 10:15 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

