DAX nahezu unverändert - US-Indizes moderat schwächer

Der DAX liegt am Donnerstagvormittag leicht im Minus und bewegt sich nahezu unverändert. Der EuroStoxx 50 fällt leicht zurück, während die US-Indizes ebenfalls moderat nachgeben. Der Nikkei 225 notiert dagegen leicht im Plus.
Makroökonomischer Überblick
Heute stehen gleich mehrere Konjunktur- und Stimmungsmarker auf dem Plan. In Deutschland liefern ifo und IWH ihre Frühjahrsprognosen - potenzielle Taktgeber für Zins- und Wachstumserwartungen. Am Nachmittag richtet sich der Blick in die USA auf Baubeginne und -genehmigungen sowie die Handelsbilanz. Begleitet werden die Daten von den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe.
Meistgehandelte Aktien
Die Zalando SE verzeichnet am Morgen deutliche Kursgewinne. Rückenwind liefern besser als erwartete Jahreszahlen sowie die Bekanntgabe eines neuen Aktienrückkaufprogramm über bis zu 300 Mio. Euro und bis zu 20 Mio. Aktien, das sofort startet.
Die Daimler Truck Aktie zeigte trotz Gegenwind durch US-Zölle und eine schwache Nachfrage in Nordamerika Stärke. Der Konzern meldet zwar einen deutlichen Gewinnrückgang, verweist aber auf anziehende Orders und beschleunigte Effizienzprogramme.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN5RS5
|6,69
|79,90 USD
|11,49
|Open End
|DAX
|Bull
|UG5B0B
|11,09
|22484,110071 Punkte
|23,34
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UG113C
|16,45
|21923,131191 Punkte
|15,1
|Open End
|Platin
|Bull
|UN4BKB
|2,43
|1922,470935 USD
|7,63
|Open End
|DAX
|Bull
|UG4WEP
|35,64
|19983,25631 Punkte
|6,79
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.03.2026; 10:15 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Amazon.com Inc.
|Call
|HD4QR6
|2,44
|195,00 USD
|5,39
|17.06.2026
|DAX
|Put
|UG1N8P
|1,28
|22300,00 Punkte
|-31,27
|20.03.2026
|Hannover Rück SE
|Put
|UN0JHA
|1,99
|250,00 EUR
|-6,15
|16.09.2026
|DAX
|Put
|UN3FGH
|5,7
|23100,00 Punkte
|41,7
|17.04.2026
|Linde PLC
|Call
|UG1D39
|1,04
|520,00 USD
|13,17
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.03.2026; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UG6H7P
|1,49
|22067,145548 Punkte
|15
|Open End
|DAX
|Long
|UG6LYT
|1,80
|21279,1026 Punkte
|10
|Open End
|DAX
|Long
|UN5NLL
|4,36
|22855,188495 Punkte
|30
|Open End
|Bayer AG
|Long
|HD3K76
|13,71
|20,01295 EUR
|2
|Open End
|Novo Nordisk A/S
|Long
|UG8MLU
|2,94
|25,893532 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.03.2026; 10:15 Uhr;
