Föhren (ots) -An der Karolina-Burger-Realschule in Ludwigshafen kommt es immer wieder zu eskalierenden Vorfällen: Messerdrohungen, Schläge, Amok-Alarme und über 118 Strafanzeigen innerhalb weniger Jahre belasten Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler gleichermaßen. In der Folge hat die rheinland-pfälzische Landesregierung Polizeipräsenz an Brennpunktschulen angekündigt - ein deutliches Zeichen dafür, dass traditionelle Sicherheitskonzepte an ihre Grenzen stoßen."Sicherheit an Schulen entsteht nicht nur durch Eingreifen im Ernstfall, sondern durch frühzeitiges Erkennen von Gefahrensituationen", sagt Carsten Simons. Seine These: Wer Sicherheit ausschließlich als Reaktion versteht, kommt zu spät. "Wir brauchen Werkzeuge, die abschrecken, dokumentieren - und im besten Fall aktiv alarmieren."Der blinde Fleck: Schulgelände außerhalb der SchulzeitenEin zentraler Punkt wird in der Debatte oft übersehen: Viele kritische Lagen entstehen nicht im Unterricht, sondern außerhalb der Schulzeiten - abends, nachts, am Wochenende, in den Ferien. Genau dann fehlt vielerorts die Sicht auf das Gelände. Und genau dann passiert, was Kommunen und Hausmeisterteams seit Jahren kennen: Vandalismus, Diebstahl, Einbruchsvorbereitung und in manchen Lagen auch Drogenhandel auf Schulhöfen und in Randbereichen.Wer Schulen schützt, muss deshalb den Zeitraum nach Schulschluss genauso ernst nehmen wie die große Pause. Denn der Schaden entsteht häufig dann, wenn niemand hinsieht - und wenn Täter genau das wissen.Video wirkt - gerade dort, wo Täter den einfachsten Weg suchenDie Wirkung moderner Videoüberwachung beginnt nicht erst bei der Aufklärung im Nachhinein. Sie beginnt viel früher: bei der Abschreckung. Täter wählen den einfachsten Ort. Ein Schulhof ohne Sichtbarkeit, ohne Beleuchtung, ohne klare Reaktion ist attraktiv - nicht aus Ideologie, sondern aus Opportunismus.Ein sauberes Videokonzept verschiebt dieses Kalkül:- Drogenhandel verlagert sich, weil das Risiko steigt.- Vandalismus sinkt, weil Identifizierung wahrscheinlicher wird.- Einbruchsversuche werden unattraktiver, wenn Zugänge überwacht und beleuchtet sind.Wichtig ist dabei die Einordnung: Video ersetzt keine Prävention, keine Schulsozialarbeit, keine pädagogische Arbeit. Aber es ist ein schnell wirksames Schutzinstrument, das gerade in Hotspots den Unterschied machen kann - besonders außerhalb der Unterrichtszeiten.Tagsüber geht es auch - mit klaren LeitplankenSobald Kameras im laufenden Schulbetrieb eingesetzt werden, muss die Messlatte hoch sein. Datenschutz ist in Deutschland kein Nebenthema - zurecht. Aber die Konsequenz kann nicht sein, dass man das Thema grundsätzlich beerdigt. Die Frage ist nicht "Video ja oder nein", sondern: Wie setzt man Video rechtskonform, verhältnismäßig und praxistauglich um?Die Leitlinien sind klar:- Kurze Speicherdauer: so kurz wie möglich, so lang wie nötig - mit automatischer Löschung.- Zugriff im Vier-Augen-Prinzip: klare Rollen, definierte Verantwortlichkeiten.- Protokollierung: Software dokumentiert, wer wann aus welchem Grund Zugriff hatte - nachvollziehbar, auditierbar.- Zweckbindung und Minimierung: Kameras dort, wo der Zweck eindeutig ist (z. B. Eingänge, Schulhof-Hotspots, gefährdete Bereiche) - nicht flächig "einfach alles".So entsteht ein Rahmen, in dem Videomaterial im Ernstfall nicht zur Dauerüberwachung wird, sondern zur Beweissicherung und zur Unterstützung der Tataufklärung dienen kann - rechtssicher und kontrolliert.Der nächste Schritt: KI-Funktionen, die proaktiv alarmierenDer eigentliche Wandel liegt jedoch nicht nur im Aufzeichnen. Er liegt im Erkennen und Alarmieren in Echtzeit. Moderne Systeme können - technisch betrachtet - Muster detektieren, die in Schulen relevant sind: etwa gewalttätige Auseinandersetzungen oder Personen am Boden. Das Ziel ist nicht "mehr Video", sondern früherer Hinweis und schnellere Intervention."Wenn ein System eine eskalierende Situation erkennt und automatisch eine Warnung an eine Leitstelle oder definierte Ansprechpartner übermittelt, gewinnt man Minuten - und Minuten entscheiden", sagt Simons. Die Reaktion muss dabei nicht automatisch Polizei bedeuten. In vielen Lagen reicht eine schnelle Ansprache, ein Security-Check, das gezielte Hinzuziehen von Personal. Entscheidend ist: Nicht erst reagieren, wenn etwas bereits passiert ist.Hausverbot, Platzverbot, Schulausschluss: technisch möglich - rechtlich sensibelIn Brennpunktschulen gibt es zudem Fälle, in denen Personen ein Hausverbot/Platzverbot erhalten oder vom Schulbetrieb ausgeschlossen sind. Aus technischer Sicht ist es möglich, bei Betreten des Geländes einen Alarm auszulösen. In Deutschland ist das allerdings rechtlich und datenschutzrechtlich besonders sensibel, sobald es in Richtung biometrischer Identifikation geht.Die Konsequenz ist nicht: "Dann geht es eben nicht." Die Konsequenz ist: Solche Funktionen sind - wenn überhaupt - nur als eng begrenzte Maßnahme in konkreten Gefahrenlagen denkbar, mit klarer Rechtsgrundlage, strenger Verhältnismäßigkeit und sauberem Verfahren. Standardlösungen brauchen Standards - und die sind hier hoch.Warum Lautsprecher an Kameras mehr sind als ein ExtraEin häufig unterschätzter Baustein ist die Kombination aus Kamera und Lautsprecher. Das ist nicht "nice to have", sondern operativ wirksam - gerade nach Schulschluss. Täter können sofort angesprochen werden: klar, bestimmt, dokumentiert. Oft reicht dieser Impuls, um Situationen zu beenden, bevor sie eskalieren. Und wenn nicht: Dann ist die Reaktionskette bereits gestartet.Die Logik dahinter ist simpel: Präsenz erzeugen, auch wenn niemand physisch vor Ort ist."Die Werkzeuge sind da - die Denkbarriere muss weg"Simons' Kernbotschaft ist am Ende eine pragmatische: Die Technik ist verfügbar. Datenschutz wird in Deutschland zurecht ernst genommen. Aber aus hohen Anforderungen darf keine Blockade werden."Video kann Taten verhindern, dokumentieren und aktiv alarmieren. Gerade in Hotspots müssen wir aufhören, Sicherheit als Tabu zu behandeln", sagt er. Schulen seien Schutzräume - und Schutzräume bräuchten Schutzkonzepte, die zur Realität passen: präventiv, prozesssicher, technisch sauber und rechtlich belastbar.Die angekündigte Polizeipräsenz in Rheinland-Pfalz ist ein Signal. 