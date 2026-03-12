© Foto: OpenAIIndiens Wirtschaft wankt: Ölpreise treiben Inflation und Staatsausgaben in die Höhe. Viel hängt davon ab, wo sich der Ölpreis in den nächsten Monaten einpendeln wird.Ökonomen warnen, dass Indiens Außenhandelsbilanz und die Staatsfinanzen aufgrund der hohen Ölpreise beeinträchtigt werden können, wie Reuters berichtet. Der Nahostkonflikt treibt die Kosten für Ölimporte und die Subventionen, die nötig sind, um wichtige Rohstoffe erschwinglich zu halten, in die Höhe. Indien importiert fast 90 Prozent seines Rohölbedarfs und etwa 50 Prozent seines Gasbedarfs und könnte deshalb am stärksten von einem globalen Ölpreisschock betroffen sein. Demnach reichen Indiens aktuelle Ölreserven nur noch für …Den vollständigen Artikel lesen
