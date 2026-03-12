Die Ergebnisse von Siltronic für das Geschäftsjahr 2025 bestätigen die früheren vorläufigen Zahlen und heben ein weiterhin herausforderndes Betriebsumfeld hervor, bei dem eine Stabilisierung der Waferlieferungen durch Wechselkurs- und Mixeffekte, Preisdruck außerhalb von LTAs sowie anhaltende Bestandskorrekturen ausgeglichen wird. Ausblickend deutet die Prognose des Managements für 2026 darauf hin, dass sich die Erholung weiterhin verzögert. Der Umsatz wird voraussichtlich um mittlere einstellige Prozentsätze im Jahresvergleich zurückgehen, während die Margen voraussichtlich weiter unter Druck geraten. Das Wachstum der Nachfrage nach Waferfläche in der Branche wird voraussichtlich von 8% im Jahr 2025 auf 6% im Jahr 2026 verlangsamen, während die Normalisierung der Bestände in den Bereichen Power und anderen Legacy-Segmenten anhält und ein wesentlicher Gegenwind bleibt. Wir sehen kurzfristig nur begrenztes Aufwärtspotenzial, angesichts der erwarteten verlängerten Erholung der Erträge und des Fehlens positiver Katalysatoren. Bis wir greifbare Beweise für eine Normalisierung der Bestände und einen klaren Weg zurück zu einer Wendepunktentwicklung der Erträge sehen, bestätigen wir unser SELL-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 41,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag





© 2026 mwb research