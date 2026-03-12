Der Medizintechnikkonzern Intuitive Surgical ist der wahrscheinlich wichtigste Akteure im Bereich robotergestützter Chirurgie. Die Aktie des Unternehmens bleibt für Investoren interessant, da ein wachsender Markt, hohe Margen und ein etabliertes Geschäftsmodell weiterhin solides Wachstum ermöglichen. Auch wenn Intuitive Surgical formell dem Medizintechniksektor zugeordnet wird, lässt sich die Analyse des Unternehmens gut aus einer Perspektive betrachten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de