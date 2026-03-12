

Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) freut sich, eine Modellverbesserung seiner proprietären KI-gestützten chemischen Syntheseplattform "SythesAltzer" bekannt zu geben, wobei integrierte Sicherheitsfunktionen eingeführt werden, die auf alle im System bewerteten Chemikalien angewendet werden. Diese Verbesserung soll die Bewertung von Syntheseoptionen innerhalb der Plattform durch Chemiker und Forschungs- und Entwicklungsteams verbessern. Bei der Bewertung der Synthese neuartiger Chemikalien - sei es für pharmazeutische Anwendungen oder andere Bereiche - benötigen Chemiker Informationen zum sicheren Umgang sowie zu möglichen Risiken. Dies erfordert in der Regel eine manuelle Zusammenstellung von Informationen, beispielsweise aus Sicherheitsdatenblättern, sowie die Berücksichtigung von Skalierungsfragen. Die Plattform stellt Chemikern jetzt einen automatisierten Prozess zur Verfügung, mit dem sie die vergleichende Sicherheit verschiedener Syntheserouten bewerten können, wodurch sowohl Sicherheit als auch Effizienz potenziell verbessert werden. Das Unternehmen ist überzeugt, dass diese Fähigkeit zukünftige potenzielle kommerzielle Anwendungsfälle erweitert, da die Software hiermit die wichtigsten Beschaffungsanforderungen für größere Unternehmen erfüllen wird. Die direkte Integration von Sicherheit in die Syntheseplanung ist auch ein wichtiger Schritt, um den verantwortungsvollen Einsatz fortschrittlicher chemischer Modellierungstechnologien in Umgebungen zu ermöglichen, in denen Sicherheit, Compliance und Risikobewertung von entscheidender Bedeutung sind, einschließlich Forschungsumgebungen, die für die öffentliche Sicherheit und die Aufsicht durch Regulierungsbehörden relevant sind.



Die neuen Sicherheitsfunktionen sind darauf ausgelegt, den Zeitaufwand und die Reibungsverluste zu verringern, die typischerweise mit einer manuellen Sicherheitsprüfung verbunden sind, einschließlich des Aufwands für das Zusammenstellen von Dokumentationen und die gleichzeitige Bewertung mehrerer Syntheserouten. Bereits vorhandene Synthese-Support-Software enthält diese Informationen in der Regel nicht. Indem Sicherheitsinformationen und -überlegungen in demselben Entscheidungsprozess verfügbar gemacht werden, der zur Vorschlagserstellung und zum Vergleich von Syntheserouten verwendet wird, zielt Redwood darauf ab, Chemikern zu helfen, weniger Zeit mit administrativen Schritten und mehr Zeit mit wissenschaftlicher Arbeit mit hohem Mehrwert zu verbringen, während gleichzeitig die Konsistenz der Sicherheitsbewertung über Projekte und Teams hinweg verbessert wird. Wichtig ist, dass das aktualisierte Modell die Routenauswahl unterstützt, indem es den Nutzern hilft, Alternativen zu vergleichen und fundierte Entscheidungen zwischen den verschiedenen Möglichkeiten zu treffen, wobei der betriebliche Prozess flexibel an die spezifische Umgebung des Benutzers angepasst werden kann. Redwood erwartet, dass dies besonders für Unternehmen von Nutzen ist, die Geschwindigkeit, Kosten, Skalierbarkeit und Sicherheit über mehrere Programme hinweg in Einklang bringen müssen, wo bereits kleine Verzögerungen bei Prüfung und Übergabe den Zeitplan erheblich beeinflussen können.



Das Unternehmen ist außerdem davon überzeugt, dass die Plattform aufgrund der verbesserten Sicherheit gut für den Einsatz durch Teams geeignet ist, die in verschiedenen Rechtsräumen tätig sind, da die Sicherheitsfunktionen so konzipiert sind, dass sie weltweit funktionieren und internationalen Sicherheitsstandards entsprechen. Für Organisationen, die standortübergreifend oder regionenübergreifend zusammenarbeiten, kann dies die grenzüberschreitende Koordinierung optimieren und einen einheitlicheren Ansatz für sicherheitsbezogene Bewertungen während des gesamten Syntheseplanungsprozesses fördern.



Darüber hinaus ist Redwood der Ansicht, dass die Sicherheitsverbesserung auch die Anwendungsfälle der Plattform auf ein breiteres Spektrum von Branchen ausweiten könnte, insbesondere auf Bereiche wie Verteidigung und öffentliche Sicherheit, in denen das Verständnis chemischer Synthesewege von Bedeutung ist. Louis Dron, CEO von Redwood AI, erläuterte: "Chemiker sollten sich nicht zwischen Schnelligkeit und Sicherheit bei der Arbeit entscheiden müssen. Durch die direkte Einbindung der Sicherheit in die Routenplanung ermöglichen wir frühere, fundiertere Entscheidungen und eine konsistentere Sicherheitsbewertung über Projekte, Standorte und Regionen hinweg, ohne den Forschungsprozess zu belasten. Dies ist ein bedeutender Schritt, um die Planung fortschrittlicher Synthesen nicht nur schneller und skalierbarer zu machen, sondern auch von vornherein sicherer zu gestalten. Er spiegelt unser Engagement für eine verantwortungsvolle KI-Nutzung in der Chemie wider. Über Redwood AI Corp. Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ermöglicht eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen. Die Verbindung von KI, Chemie und Datenanalyse ermöglicht schnellere Durchbrüche in der Arzneimittelentwicklung Die pharmazeutische Industrie steht heute vor einer fundamentalen Transformation. Neue Wirkstoffe werden komplexer, Entwicklungszyklen länger und teurer, und regulatorische Anforderungen steigen kontinuierlich. Gleichzeitig verschiebt sich die Wertschöpfung zunehmend in Richtung spezialisierter Partner wie "CDMO"s, die Entwicklung und Produktion effizient, skalierbar und flexibel gestalten. In diesem dynamischen Umfeld definiert Redwood AI die Zukunft der Arzneimittelentwicklung neu. Gegründet von führenden Wissenschaftlern aus Chemie, Medizin und künstlicher Intelligenz, mit über 800 peer-reviewten Publikationen von renommierten Institutionen wie der "Stanford University" und der "University of British Columbia", verbindet Redwood AI tiefes wissenschaftliches Know-how mit industrieller Erfahrung. Die Mission des Unternehmens ist klar: KI nutzen, um die chemische Synthese und Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen, neue Wirkstoffe schneller zur Marktreife zu bringen und Innovationen in der Pharmaindustrie zu fördern. Die Technologie von Redwood AI ist speziell darauf ausgelegt, die Effizienz chemischer Prozesse drastisch zu steigern. Intelligente Algorithmen prognostizieren Reaktionswege, bewerten Kosten- und Sicherheitsaspekte und liefern datengestützte Empfehlungen, die Chemikern helfen, neue Verbindungen schneller zu entwerfen, zu verfeinern und zu optimieren. Experimentierzyklen, die traditionell Wochen oder Monate in Anspruch nehmen, können mit Redwood AI in Minuten in praktisch umsetzbare Baupläne verwandelt werden. Gleichzeitig unterstützt die Plattform die Optimierung von Reaktionsbedingungen, maximiert Ausbeuten und reduziert Ineffizienzen, wodurch Entwicklungszeiten verkürzt und Produktionsprozesse skalierbar, kosteneffizient und zuverlässig werden. Redwood AI positioniert sich damit als Pionier im wachsenden Schnittfeld zwischen KI und chemischer Forschung. Durch die Kombination von datengetriebenen Entscheidungswerkzeugen, prädiktiver Analytik und tiefem chemischem Fachwissen ermöglicht das KI-System des Unternehmens, die gesamte Wertschöpfungskette der Arzneimittelentwicklung zu transformieren - von der frühen Wirkstoffforschung über Prozessentwicklung bis hin zur kommerziellen Produktion. Die unternehmenseigene Plattform ist jetzt auch dank des Upgrades noch flexibler einsetzbar, unterstützt unterschiedliche Projektskalierungen und lässt sich nahtlos in bestehende Forschungs- und Produktionsumgebungen integrieren, wodurch Unternehmen die Vorteile der KI direkt in ihre Workflows übertragen können. Das Marktumfeld bietet dafür ideale Voraussetzungen. Die zunehmende Auslagerung von Entwicklungs- und Produktionsaufgaben, steigende Investitionen in KI-getriebene "F&E"-Automatisierung und die wachsende Integration datengetriebener Technologien in Pharma und Biotech schaffen enorme Chancen für Unternehmen wie Redwood AI. Die Plattform ermöglicht nicht nur messbare Effizienzgewinne, sondern verschafft Anwendern einen strategischen Wettbewerbsvorteil, da valide, skalierbare und regulierungskonforme KI-Lösungen in der Pharmaindustrie zunehmend zum Standard werden. Zudem lernt die KI stetig, daher wird die Qualität durch die lernende KI im Laufe der Zeit immer besser. Kein Wunder also, dass dem Unternehmen bereits branchenübergreifend Anfragen vorliegen, etwa aus der Verteidigungsindustrie und von Sicherheitsbehörden. Redwood AI ist damit nicht nur ein Technologieanbieter, das Unternehmen definiert aktiv, wie die Arzneimittelentwicklung in Zukunft aussehen wird. Durch die Beschleunigung der chemischen Synthese, die Optimierung komplexer Prozesse und die Bereitstellung intelligenter Entscheidungswerkzeuge transformiert Redwood AI die Art und Weise, wie Chemiker und Pharmaunternehmen Innovationen umsetzen. Mit Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) können Lebenswissenschaften schneller Durchbrüche erzielen, Entwicklungsrisiken reduzieren und Medikamente effizienter und sicherer auf den Markt bringen. Das Unternehmen steht exemplarisch für die nächste Generation von KI-gestützter Arzneimittelentwicklung und zeigt, wie modernste Technologie, wissenschaftliche Expertise und industrielle Praxis zusammenkommen, um die Pharmaindustrie von morgen zu gestalten.







