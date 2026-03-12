Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA:

Veränderung in der Geschäftsführung der ABO Energy

Die Komplementärgesellschafter der ABO Energy haben eine Veränderung in der Geschäftsführung beschlossen. Alexander Reinicke, bislang Finanzgeschäftsführer, ist ab sofort nicht mehr Teil der Geschäftsführung. Seine Verantwortungsbereiche werden mit sofortiger Wirkung interimistisch innerhalb des bestehenden Führungsteams aufgeteilt.

Alexander Reinicke blickt auf eine zwanzigjährige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...